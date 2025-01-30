مباريات ناريّة في ملحق دوري أبطال أوروبا

كانت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مثيرة

كانت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مثيرة، حيث لعبت آخر 18 مباراة افي وقت واحد، وحسمت هويّة الأندية الثمانية التي ستتأهل مباشرة إلى دور الـ16، والـ16 الأخرى التي ستخوض الملحق أو دور الـ32.

وسوف يواجه ريال مدريد في الملحق مانشستر سيتي أو سيلتك، وسيلعب لو تأهّل إلى دور الـ16 مع أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو.

أما برشلونة فقد احتل المركز الثاني بعد تعادله على أرضه أمام أتالانتا وسيكون منافسه في دور الـ16 أحد هؤلاء الأربعة، باريس سان جيرمان، بنفيكا، موناكو أو بريست، ولن يكون هناك كلاسيكو، على الأقل، حتى الدور نصف النهائي.

وبعد أن عاد من تأخره أمام كلوب بروج البلجيكي الى الفوز (3-1)، ضمن مانشستر سيتي الانجليزي الذي يدربه الاسباني بيب جوارديولا، مواجهة مثيرة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب أمام، إمّا بايرن ميونيخ الالماني أو ريال مدريد الاسباني.

وتأهّل كلّ من ليفربول وبرشلونة وأرسنال وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وليل وأستون فيلا مباشرة إلى دور الـ16، وستبدو التصفيات على المراكز المتبقية من دور الـ16 كما يلي:

⦁ موناكو أو بريست ضد باريس سان جيرمان أو بنفيكا (لمواجهة ليفربول أو برشلونة).

⦁ سبورتينج لشبونة أو كلوب بروج ضد أتالانتا أو بوروسيا دورتموند (لمواجهة ليل أو أستون فيلا).

⦁ سلتيك أو مانشستر سيتي ضد ريال مدريد أو بايرن ميونيخ (لمواجهة أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن).

⦁ فينورد أو يوفنتوس ضد ميلان أو بي إس في آيندهوفن (لمواجهة أرسنال أو إنتر ميلان).

أمّا أندية يونغ بويز وسلوفان براتيسلافا وسالزبورغ وجيرونا ولايبزيغ وسبارتا براغ وشتورم غراتس ورد ستار بلغراد وبولونيا وشاختار دونيتسك وشتوتغارت ودينامو زغرب، فقد ودّعت البطولة.

وستقام قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم غد الجمعة، بحيث تجري مباريات الذهاب لهذا الدور يومي 11 و 12 شباط - فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.





