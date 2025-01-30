الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مباريات ناريّة في ملحق دوري أبطال أوروبا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مباريات ناريّة في ملحق دوري أبطال أوروبا
A-
A+

كرة القدم

2025-01-30 | 00:26
مباريات ناريّة في ملحق دوري أبطال أوروبا

كانت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مثيرة

كانت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مثيرة، حيث لعبت آخر 18 مباراة افي وقت واحد، وحسمت هويّة الأندية الثمانية التي ستتأهل مباشرة إلى دور الـ16، والـ16 الأخرى التي ستخوض الملحق أو دور الـ32.
وسوف يواجه ريال مدريد في الملحق مانشستر سيتي أو سيلتك، وسيلعب لو تأهّل إلى دور الـ16 مع أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو.
أما برشلونة فقد احتل المركز الثاني بعد تعادله على أرضه أمام أتالانتا وسيكون منافسه في دور الـ16 أحد هؤلاء الأربعة، باريس سان جيرمان، بنفيكا، موناكو أو بريست، ولن يكون هناك كلاسيكو، على الأقل، حتى الدور نصف النهائي.
وبعد أن عاد من تأخره أمام كلوب بروج البلجيكي الى الفوز (3-1)، ضمن مانشستر سيتي الانجليزي الذي يدربه الاسباني بيب جوارديولا، مواجهة مثيرة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب أمام، إمّا بايرن ميونيخ الالماني أو ريال مدريد الاسباني.
وتأهّل كلّ من ليفربول وبرشلونة وأرسنال وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وليل وأستون فيلا مباشرة إلى دور الـ16، وستبدو التصفيات على المراكز المتبقية من دور الـ16 كما يلي:
⦁    موناكو أو بريست ضد باريس سان جيرمان أو بنفيكا (لمواجهة ليفربول أو برشلونة).
⦁    سبورتينج لشبونة أو كلوب بروج ضد أتالانتا أو بوروسيا دورتموند (لمواجهة ليل أو أستون فيلا).
⦁    سلتيك أو مانشستر سيتي ضد ريال مدريد أو بايرن ميونيخ (لمواجهة أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن).
⦁    فينورد أو يوفنتوس ضد ميلان أو بي إس في آيندهوفن (لمواجهة أرسنال أو إنتر ميلان).
أمّا أندية يونغ بويز وسلوفان براتيسلافا وسالزبورغ وجيرونا ولايبزيغ وسبارتا براغ وشتورم غراتس ورد ستار بلغراد وبولونيا وشاختار دونيتسك وشتوتغارت ودينامو زغرب، فقد ودّعت البطولة.
وستقام قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم غد الجمعة، بحيث تجري مباريات الذهاب لهذا الدور يومي 11 و 12 شباط - فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.


مباريات ناريّة في ملحق دوري أبطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

بيب جوارديولا

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابن كريستيانو رونالدو يُسمّي لاعبه المفضّل .. ليس والده
بالفيديو - اندلاع حريق في ملعب الاتحاد

اقرأ ايضا في كرة القدم

ايكر كاسياس في "موعد غرامي" مع نجمة أفلام إباحيّة !!
00:42

ايكر كاسياس في "موعد غرامي" مع نجمة أفلام إباحيّة !!

استمتع اللاعب الدولي الإسباني السابق بصحبة سلسلة من النساء

00:42

ايكر كاسياس في "موعد غرامي" مع نجمة أفلام إباحيّة !!

استمتع اللاعب الدولي الإسباني السابق بصحبة سلسلة من النساء

كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي
00:37

كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي

بعدما كشفت واندا نارا عن علاقة جمعتها مع كيتا بالدي

00:37

كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي

بعدما كشفت واندا نارا عن علاقة جمعتها مع كيتا بالدي

الكشف عن الأجر الذي سيتقاضاه نيمار في سانتوس
00:35

الكشف عن الأجر الذي سيتقاضاه نيمار في سانتوس

عاد نيمار إلى سانتوس في صفقة مدتها ستة أشهر

00:35

الكشف عن الأجر الذي سيتقاضاه نيمار في سانتوس

عاد نيمار إلى سانتوس في صفقة مدتها ستة أشهر

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025