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ابن كريستيانو رونالدو يُسمّي لاعبه المفضّل .. ليس والده

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ابن كريستيانو رونالدو يُسمّي لاعبه المفضّل .. ليس والده
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كرة القدم

2025-01-30 | 00:27
ابن كريستيانو رونالدو يُسمّي لاعبه المفضّل .. ليس والده

أخبره ابنه أنّه لم يعد اللاعب رقم واحد

على الرغم من بلوغه الأربعين خلال الأسبوع المقبل، الا ان ذلك لم يقلّل من الغريزة التهديفية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث سجّل 20 هدفاً في 23 مباراة مع النصر السعودي هذا الموسم، وظل لاعباً أساسيّاً مع المنتخب البرتغالي.
ومع ذلك، فقد أخبره ابنه أنّه لم يعد اللاعب رقم واحد، وقال في مقابلة هذا الأسبوع، ان ابنه ماتيو أبلغه بأنه ليس الأفضل في العالم، وأوضح رونالدو "ماتيو يحبّ مبابي حقاً، ويقول لي أحياناً، يا أبي، كيليان أفضل منك، فأرّد عليه بالقول، لا، أنا أفضل منه، لقد سجلت أهدافاً أكثر".
لم يخفِ مبابي حقيقة أنّ رونالدو كان بطله في صغره، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلته يطمع في الانتقال إلى ريال مدريد.
وعلى الرغم من بدايته البطيئة في سانتياجو برنابيو، فإنّ تألّقه في الفترة الأخيرة جعله في طريقه لتسجيل عدد كبير من الأهداف.
فبعد تسجيله "هاتريك" في نهاية الأسبوع الماضي، سجل مبابي الآن 15 هدفاً في الدوري الإسباني في موسمه الأول مع النادي و22 هدفاً في جميع المسابقات، في حين سجّل كريستيانو رونالدو 33 هدفاً في موسمه الأول في مدريد.
وعلى الرغم من أنّ الإصابة قلّصت مشاركاته إلى 35 مباراة فقط في جميع المسابقات، فبإمكان مبابي أن يلحق برصيد رونالدو من الأهداف في موسمه الأول في العاصمة الإسبانية.



ابن كريستيانو رونالدو يُسمّي لاعبه المفضّل .. ليس والده

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

النصر السعودي

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