كريستيانو رونالدو يلمّح إلى عودته إلى أحد أنديته السابقة

ألقى كريستيانو رونالدو تلميحاً واضحاً بشأن خططه المهنية المستقبلية

ألقى كريستيانو رونالدو تلميحاً واضحاً بشأن خططه المهنية المستقبلية، وسط تكهنات بأنه قد يغادر نادي النصر، إذ ينتهي عقده مع النادي السعودي هذا الصيف، وهو حاليا في مفاوضات بشأن تمديده.

وكان موقع "جول" ذكر في وقت سابق أنّ رونالدو "وافق" على البقاء في النصر، وكان من المقرّر أن يوقع عقدًا بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني تقريباً في الموسم الواحد، ولكن دون أي إعلان رسميّ عن التمديد، مّا أثار شائعات بأنّ اللاعب قد يعود إلى أحد الأندية الأوروبيّة.

وصرّح نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق أنّه لا ينوي الاعتزال قريباً، ووضع لنفسه هدفاً يتمثّل في الوصول إلى 1000 هدف في كرة القدم الاحترافيّة، وهو سجّل مرة أخرى في فوز النصر (3-1) على الفتح يوم الأحد ليرفع رصيده الحالي إلى 920 هدفاً.

وأجرى الصحفي الإسباني إدواردو أغيري حواراً مع رونالدو لمناقشة الفترة التي قضاها في النصر وقراره بمغادرة ريال مدريد في العام 2018 إلى يوفنتوس، ثم يعود لاحقًا إلى مانشستر يونايتد قبل التوقيع مع النصر في عام 2023.

وسيتم نشر الحوار الكامل يوم الاثنين المقبل، لكنّ الاقتباسات بدأت بالفعل في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها تعليق من رونالدو حول عودة محتملة إلى مدريد.

فعندما سئل عما إذا كان ذلك ممكناً، أجاب رونالدو "العودة إلى برنابيو؟ ربما بعد إنهاء مسيرتي، يمكن أن يحدث شيء ما، فربما كان ذلك أكثر مكان كنت فيه سعيداً من حيث كرة القدم".

ومن غير الواضح ما هو الدور الذي يسعى إليه رونالدو، إذا عاد إلى مدريد، على الرغم من أنه قال سابقاً إنه لا يرغب في الانتقال إلى التدريب، ومع ذلك، فقد ذكر في حفل توزيع جوائز Globe Soccer الأخير أنه يخطط ليصبح مالكاً لنادٍ.







