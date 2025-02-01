برشلونة يُدرج بنداً غريباً في العقود الجديدة للاعبيه

اتخذ فريق الدوري الإسباني نهجاً لم يسبق له مثيل في عقود لاعبيه ...

اتخذ فريق الدوري الإسباني نهجاً لم يسبق له مثيل في عقود لاعبيه ...

يتباهى الكاتالان حاليّاً بفريق شاب ومثير مع أمثال لامين يامال وباو كوبارسي ومارك كاسادو الذين أظهروا علامات على التفوق منذ وصول المدرب هانسي فليك إلى النادي،

ومن المعلوم أنّه، عندما يُظهر اللاعبون الشباب أنّهم أصبحوا بمستوى لاعبي النخبة، تميل العديد من الأندية إلى الرغبة في التعاقد معهم مقابل أموال طائلة.

فجون دوران، اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، على سبيل المثال، كان يقضي موسماً رائعاً مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجّل سبعة أهداف في 20 مباراة في الدوري، لكنه انتقل مقابل 77 مليون يورو إلى النصر في الدوري السعودي الذي بات وجهة لا تُقاوم.

لذلك، اتخذ برشلونة إجراءات لمنع حدوث ذلك، فوفقاً للصحفي سانتي أوفالي، من المقرر أن يضيف النادي بنوداً "ضدّ الانتقال للسعودية" إلى عقود اثنين من لاعبيه، ليس بينهما المدافع رونالدو أراوخو، الذي وقّع عقداً جديداً يبقيه في النادي حتى صيف عام 2031.

واشارت وسائل إعلام محلية ان بنداً كهذا ورد في العقود الجديدة لبيدري (22 عاماً)، الذي وقع عقداً مدّته خمس سنوات، ولجافي (20 عاماً)، لكن ذلك لم بتأكد بشكل فعليّ.







