أول هزيمة لسيدات برشلونة بعد 46 انتصاراً محلياً

تلقين هزيمة صادمة (1-2) على أرضهنّ أمام ليفانتي

خسرت سيدات برشلونة يوم أمس السبت للمرة الأولى بعد 46 انتصاراً في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تلقين هزيمة صادمة بنتيجة (1-2) على أرضهنّ أمام ليفانتي.

برشلونة الذي فاز على ريال مدريد (5-0) في السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي، أهدر نقاطًا للمرة الأولى هذا الموسم، وتلقّى أول خسارة له في الدوري منذ أيار - مايو 2023.

وتقدم ليفانتي، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، في الدقيقة 50 بفضل هدف ماريا ألاريلا المدهش قبل أن يضاعف تقدمه في الوقت بدل الضائع عن طريق إيفون شاكون، ثمّ عاد برشلونة بهدف عن طريق فريدولينا رولفو بعد دقيقة واحدة، لكن الوقت كان متأخراُ جداُ بالنسبة لهنّ لإنقاذ النتيجة.

لم تكن الخسارة بسبب قلة المحاولات، حيث سدّدت لاعبات برشلونة 47 مرة حققن منها هدفًا واحداً، 13 من محاولاتهنّ كانت على المرمى، بينما سدّدن أيضاُ على القائم مرتين عن طريق جراهام وسلمى بارالويلو.

أما سيدات ليفانتي، فقد أتيحت لهنّ ست فرص فقط، وسددن نصف تسديداتهنّ على المرمى، على الرغم من أنهنّ لم يلمسن الكرة داخل منطقة جزاء الخصم سوى ست مرات فقط، في حين كان للاعبات برشلونة 92 لمسة في منطقة جزاء الخصم.







