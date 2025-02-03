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والد إيرلينج هالاند يرد على هجوم أرسنال على نجله

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والد إيرلينج هالاند يرد على هجوم أرسنال على نجله
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كرة القدم

2025-02-02 | 23:51
والد إيرلينج هالاند يرد على هجوم أرسنال على نجله

هجوم أرسنال على مهاجم مانشستر سيتي في منشور

ردّ والد إيرلينج هالاند على هجوم أرسنال على مهاجم مانشستر سيتي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد.
وكان هالاند وزملاؤه في السيتي قد تعرضوا للهزيمة (1-5) على يد أرسنال في ملعب الإمارات، حيث قام مايلز لويس سكيلي بتقليد احتفال هالاند بعد تسجيله هدفاً، وبدا ذلك تصرفاً ساخراً من اللاعب النرويجي الذي سخر من لاعب أرسنال في وقت سابق من الموسم.
وبعد وقت قصير من صافرة نهاية المباراة، نشر حساب أرسنال على موقع إكس صورة لاحتفال لويس سكيلي، فقام ألفي هالاند، والد إيرلينج، والذي شارك في 38 مباراة مع السيتي بين عامي 2000 و2003، بالردّ على المنشور إذ شاركه على حسابه وكتب ساخراً "هذا الفريق الذي يفوز بكل شيء".
وكان الوالد يسخر من قلة الألقاب التي فاز بها أرسنال في السنوات الأخيرة، بعد أن فشل في المنافسة على اللقب أمام مانشستر سيتي، خاصة في الموسم الماضي.



والد إيرلينج هالاند يرد على هجوم أرسنال على نجله

رياضة

كرة القدم

إيرلينج هالاند

أرسنال

مانشستر سيتي

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