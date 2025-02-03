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النادي النرويجي يتبرّع بمداخيل مواجهته مع الصهاينة لغزة

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النادي النرويجي يتبرّع بمداخيل مواجهته مع الصهاينة لغزة
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كرة القدم

2025-02-03 | 00:12
النادي النرويجي يتبرّع بمداخيل مواجهته مع الصهاينة لغزة

عائدات تذاكر المباراة سيتم التبرع بها لجهود المساعدات الإنسانية في غزة

أعلن نادي بودو جليمت النرويجي أن عائدات تذاكر مباراة فريقه في الدوري الأوروبي أمام ماكابي تل أبيب الصهيوني، التي أقيمت في 23 كانون الثاني - يناير، سيتم التبرع بها لجهود المساعدات الإنسانية في غزة.
وجاء في بيان صادر عن النادي "لا يمكن لجليمت ألّا يتأثّر بالمعاناة وانتهاكات القانون الدولي التي تحدث في أجزاء أخرى من العالم، سوف نتبرّع بكلّ عائدات التذاكر العادية لمباراة الإياب أمام ماكابي تل أبيب للصليب الأحمر وتخصيصها لأعمال الإغاثة في قطاع غزّة، وقيمتها 65 ألف دولار".
وفاز النادي النرويجي على ماكابي تل أبيب بنتيجة (3-1) في المباراة، ليحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة في الترتيب.
وكانت النرويج قد اعترفت، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا، بدولة فلسطين في آيار - مايو 2024، وكانت من بين أوائل الدول الغربية التي دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 47 ألف شخص منذ السابع من أكتوبر 2023 وحولت معظم القطاع إلى أنقاض.


النادي النرويجي يتبرّع بمداخيل مواجهته مع الصهاينة لغزة

رياضة

كرة القدم

بودو جليمت

الدوري الأوروبي

ماكابي تل أبيب

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