الاتحاد الاسباني يردّ بعنف على اتهامات ريال مدريد

بعد أن تقدم ريال مدريد بشكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم

بعد أن تقدم ريال مدريد بشكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتراضاً على بعض الحالات التحكيمية في مباراته أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، التي انتهت الى خسارته ضمن منافسات الجولة 22، بهدف سجله كارلوس روميرو الذي كان يستحق الطرد قبلها بسبب تدخل عنيف على كيليان مبابي.

أصدر الاتحاد الإسباني بياناً جاء فيه "يؤكد الاتحاد الإسباني التزامه بالشفافية والنزاهة والتحسين المستمر لآليات التحكيم، والتي تعد ركائز أساسية لضمان تطوير ونزاهة مسابقاتنا، إننا نأسف بشدة لنبرة وخطورة الاتهامات التي تشكك في نزاهة هيئات التحكيم وسير عمل المسابقة ككل".

وأضاف "ندرك أنه في تطوير كرة القدم الاحترافية، قد تكون هناك تناقضات فيما يتعلق بقرارات معينة، لكننا نثق في أن جميع الأطراف ستتصرف بالمسؤولية والاحترام، اللذين يتطلبهما أعلى مستوى في رياضتنا، ونود أن نعرب عن احترامنا وتقديرنا المطلقين لجميع حكامنا، الذين يؤدون عملهم باحترافية ودقة وتحت التقييم المستمر".

وتابع "إن مهمة التحكيم، تخضع للمراجعة والتحليل، لكن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى اتهامات عامة تشكك في النزاهة، فهذا لا يؤثر فقط على الحكام، بل يؤدي إلى تآكل مصداقية كرة القدم ككل، ومن المهم أن نفكر في عواقب هذا النوع من التشكيك المنهجي في التحكيم".

وأضاف "إن نزع الشرعية بشكل مستمر عن عمل التحكيم خارج القنوات المعمول بها يولد مناخاً من عدم الثقة لا يعود بالنفع على كرة القدم الإسبانية ولا على مسابقاتها، بينما النقد البناء مرّحب به وضروري للتحسين المستمر، ولكن من خلال الأطر المعمول بها ومع الاحترام المطلوب من جميع الأطراف".

وقال إن "الاتحاد الإسباني منغمس في عملية تحديث وتحسين هيكلي في جميع مجالات التحكيم، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وبدعم من الهيئات المختصة، وفي الوقت نفسه، في هذه المرحلة الجديدة من الحوار والعمل المشترك، يتمثل الهدف في المضي قدماً بمشاركة جميع الجهات الفاعلة في اللعبة".

وختم "وبهذا المعنى، هناك منتديات واجتماعات، مثل تلك التي ستعقد هذا الأسبوع مع جميع الأندية المحترفة، ونحن نؤكد التزامنا بالشفافية والتحسين المستمر لمسابقاتنا، ونحن على ثقة من أن تعاون الأندية، بروح بناءة وفي الإطار التنظيمي، سيساهم في تعزيز كرة القدم الإسبانية بشكل أكبر".







