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نجم بورنموث السابق يصارع للبقاء على قيد الحياة

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نجم بورنموث السابق يصارع للبقاء على قيد الحياة
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كرة القدم

2025-02-04 | 05:18
نجم بورنموث السابق يصارع للبقاء على قيد الحياة

بعد تعرضه لحادث سير مروع تركه في غيبوبة

يصارع لاعب بورنموث السابق جوردان تشيدوزي من أجل النجاة بحياته بعد تعرضه لحادث سير مروع تركه في غيبوبة.
فقد صدمت سيارة اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، أثناء قيامه بتغيير إطار مثقوب، وأصدر ناديه الحالي، باشلي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الجنوبي، بياناً حول الحادث المروع، أكّد فيه أنّ اللاعب تعرّض لإصابات "ربما تهدّد حياته".
وتعرض اللاعب لحادث سيارة خطير حين كان عائداً من مباراة يوم السبت في الدوري الجنوبي في تافيستوك مع طبيب النادي ريغان تايلور، عندما توقفا للتحقق من انفجار إطار السيارة، وكان كلاهما خارجها عندما صدمتها سيارة أخرى بقوة من الخلف.
وتمّ القبض على سائق تلك السيارة بتهمة "القيادة تحت تأثير الكحول والتسبب في إصابة بسبب القيادة الخطرة"، ونُقل اللاعب إلى مستشفى ساوثهامبتون وهو يعاني من كسور متعدّدة في العظام وإصابات جسديّة أخرى، ولا يزال حتى الآن في غيبوبة تحت السيطرة، في حين لم يصب الطبيب بأذى جسدي.




نجم بورنموث السابق يصارع للبقاء على قيد الحياة

رياضة

كرة القدم

بورنموث

جوردان تشيدوزي

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