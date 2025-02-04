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ستيفن جيرارد من الدوري السعودي الى كارلايل يونايتد

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ستيفن جيرارد من الدوري السعودي الى كارلايل يونايتد
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كرة القدم

2025-02-04 | 05:31
ستيفن جيرارد من الدوري السعودي الى كارلايل يونايتد

ارتبط اسم ستيفن جيرارد بعودة مثيرة إلى كرة القدم الإنجليزية

ارتبط اسم ستيفن جيرارد بعودة مثيرة إلى كرة القدم الإنجليزية مع فريق كارلايل يونايتد في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بعد رحيله عن الاتفاق.
ورحل نجم ليفربول السابق عن النادي السعودي الأسبوع الماضي اثر موافقة الطرفين على فسخ العقد بعد أكثر من عام من توليه المسؤولية، تاركاً الاتفاق يحتلّ المركز الحادي عشر في الدوري، بفرق ثماني نقاط فقط عن منطقة الهبوط.
والآن، قد يعود جيرارد سريعاً إلى العمل في واحدة من أكثر التعيينات المفاجئة في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث ذكرت صحيفة دايلي ميل أن كارلايل يونايتد يدرس التوقيع من اللاعب السابق والمدرّب الحالي البالغ من العمر 44 عاماً.
وكان كارلايل قد أقال مايك ويليامسون يوم الإثنين الماضي مع احتلال الفريق قاع دوري الدرجة الثانية والاحتمال الكبير للهبوط، ويأتي التواصل مع جيرارد من ملّاك النادي الأميركيين الطموحين الذين استلموه في العام 2023.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الاهتمام بجلب أسطورة ليفربول السابق "احتمال بعيد"، فالمرشح الأوفر حظاً لخلافة ويليامسون هو مدرب بولتون السابق إيان إيفات، لكن المصادر تشير إلى أن جيرارد سيكون الخيار المفضل في محاولة لإبقاء الفريق في الدوري الإنجليزي.



ستيفن جيرارد من الدوري السعودي الى كارلايل يونايتد

رياضة

كرة القدم

ستيفن جيرارد

كارلايل يونايتد

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