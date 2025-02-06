فيديو - حكم الخط تعرّض لأنبوب فأوقف زميله المباراة

Ieri notte, tra il primo e il secondo tempo di Godoy Cruz-Talleres l’assistente Diego Martín è stato colpito da un tubo lanciato da un tifoso del Godoy.‼️



Yael Falcón Pérez, l’arbitro, ha sospeso il match per l’aggressione subita dall’assistente.



🎙️ @Enrico_Zambruno #mola pic.twitter.com/w1B8QSs56A — Mola TV (@mola_italia) February 5, 2025

تعرض حكم الخط، دييغو مارتين، الى الهجوم بأنبوب PVC، ما تسبب في جرح في الجبهة، ودفع الحكم الرئيسي يائيل فالكون بيريز، الى تعليق المباراة بين جودوي كروز وتاليريس دي قرطبة، التي كانت جارية في مدينة ميندوزا، ضمن اليوم الثالث من بطولة الأرجنتين أبيرتورا.وقال الحكم أنه "لا توجد إمكانية للاستمرار، لن ندع أيا منا يتأذى، إذا واصلنا اللعب، فسيستمر ذلك في الحدوث، أعلم أن هذا ليس خطأ اللاعبين، إنه خطأ أشخاص غير متحضرين"، وسيكون على الاتحاد الأرجنتيني (AFA) تحديد موعد لاستكمال المباراة التي كانت متعادلة سلباً.