ريال مدريد يخطف موهبة صغيرة من فالنسيا

وضع نادي ريال مدريد نصب عينيه صبياً من أكاديمية فالنسيا

وضع نادي ريال مدريد نصب عينيه صبياً من أكاديمية فالنسيا، وانتهى به الأمر باصطحابه إلى "لافابريكا" لمواصلة صقل ما وُصف بأنه جوهرة مميزة.

هذا هو مارك ستيفان، الجناح المولود في عام 2011، الذي توجه إلى عاصمة إسبانيا، وهو ما ذكرنا بما حدث مع فيكتور تشوست، البالغ من العمر الآن 24 عاماً.

وكان تشوست اتخذ قرارا مشابها بترك شباب فالنسيا والالتحاق بريال مدريد، حيث ظهر في الفريق الأول، وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب، وبطولة أوروبا تحت 17 وتحت 19 عاما مع إسبانيا، وهو يلعب حالياً مع قادش.

استبدل مارك ستيفان فالنسيا بريال مدريد، في سن 12 عاما، بعد أن رفض والده التوقيع على بند اعتبره في غير محله، فتحرك ريال مدريد بسرعة، وضم اللاعب الصغير الى صفوفه.







