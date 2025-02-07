بالفيديو - خاميس رودريجيز يتعرض لركلة مرعبة في الرقبة

عانى خاميس رودريجيز مرة جديدة من تدخّل عنيف في المكسيك، بعد أن تعرّض لاعب خط الوسط لركلة في الرقبة من قبل إلياس مونتييل، لاعب باتشوكا، في مباراة ضمن الدوري الممتاز.
ووقعت الحادثة في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول وتسببت بطرد نجم باتشوكا، ثم تمكن النجم الكولومبي من الاستمرار وأثبت أنه صانع الفرق، حيث لعب 90 دقيقة وساهم بفوز فريقه ليون (2-1) وانتقاله إلى صدارة الجدول.
وعلى الرغم من مشاكل لياقته البدنية، تمكن لاعب ريال مدريد السابق من قيادة ليون الى الفوز بخمس مباريات متتالية لأول مرة، وساهم في تسجيل هدفين في ثلاث مباريات.