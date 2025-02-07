بالفيديو - خاميس رودريجيز يتعرض لركلة مرعبة في الرقبة

🇨🇴 La parada criminal de Elías Montiel a James Rodríguez. El árbitro no dudó en sacarle la tarjeta roja pic.twitter.com/uKNIZR0vB5 — Pipe Sierra (@PSierraR) February 6, 2025

عانى خاميس رودريجيز مرة جديدة من تدخّل عنيف في المكسيك، بعد أن تعرّض لاعب خط الوسط لركلة في الرقبة من قبل إلياس مونتييل، لاعب باتشوكا، في مباراة ضمن الدوري الممتاز.ووقعت الحادثة في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول وتسببت بطرد نجم باتشوكا، ثم تمكن النجم الكولومبي من الاستمرار وأثبت أنه صانع الفرق، حيث لعب 90 دقيقة وساهم بفوز فريقه ليون (2-1) وانتقاله إلى صدارة الجدول.وعلى الرغم من مشاكل لياقته البدنية، تمكن لاعب ريال مدريد السابق من قيادة ليون الى الفوز بخمس مباريات متتالية لأول مرة، وساهم في تسجيل هدفين في ثلاث مباريات.