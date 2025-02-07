العثور على لاعب كرة قدم ميتاً في البحر

بعد اختفاء تلا قضاء ليلة مع زملائه في أليكانتي

أكد نادي جرينجز باكوت السويسري لكرة القدم وفاة ياكوف جيلكيتش المفجعة بعد اختفاء تلا قضاء ليلة مع زملائه في أليكانتي.

وتم العثور على لاعب كرة القدم ميتاً بعد رؤيته آخر مرة مع أصدقائه، وأعلن نادي الدرجة الثالثة السويسري إف سي جرانجيس باكوت عن رحيل ياكوف جيلكيتش بعد الاختفاء المؤلم.

وشوهد الشاب البالغ من العمر 24 عاماً آخر مرة مع أصدقائه في أليكانتي، ويقال إنه اختفى بعد قضاء أمسية في ملهى ليلي.

وكان الفريق قد سافر إلى إسبانيا للمشاركة في إحدى البطولات، حيث شوهد جيلكيتش وهو يغادر إحدى الحانات، وقرع غيابه ناقوس الخطر عندما لم يعد إلى مسكنه، ما دفع موظفي الفندق المعنيين إلى الإبلاغ عن اختفائه بينما لجأ أقاربه إلى وسائل التواصل الاجتماعي في بحث محموم عنه.

وأكدت السلطات أنه تم العثور على جثته في مياه ميناء أليكانتي مساء الاثنين مع وجود مؤشرات تدل على سبب عرضي للوفاة.

وسجل جيلكيتش هذا الموسم هدفاً واحدا للنادي الذي يحتل المركز السادس في دوري الدرجة الثالثة السويسري بعد 11 مباراة، بعدما حقق أربعة انتصارات.











