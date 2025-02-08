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حاسوب أوبتا العملاق يتوقّع قبل مواجهة ديربي مدريد

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حاسوب أوبتا العملاق يتوقّع قبل مواجهة ديربي مدريد
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كرة القدم

2025-02-08 | 03:35
حاسوب أوبتا العملاق يتوقّع قبل مواجهة ديربي مدريد

يستضيف ريال مدريد الليلة غريمه أتلتيكو مدريد في ديربي الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد الليلة جاره وغريمه أتلتيكو مدريد في مباراة ديربي الدوري الإسباني.
أدى تعثر "لوس بلانكوس" أمام إسبانيول نهاية الأسبوع الماضي إلى تقليص الفارق في صدارة جدول الترتيب إلى نقطة واحدة حيث يطارد المدرب دييغو سيميوني حامل اللقب قبل مواجهة الموسم بينهما.
وقبل مباراتين حاسمتين في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي في وقت لاحق من هذا الشهر، سيحتاج المدرب كارلو أنشيلوتي إلى تقديم أداء رائع ضد "لوس روجيبلانكوس"، علماً ان المستوى الحالي للفريقين لا يقدم أي مؤشر على المرشح الأوفر حظا قبل المباراة، حيث جاءت مباراة إسبانيول كأول هزيمة لريال مدريد في الدوري منذ كانون الأول - ديسمبر، وخسر أتلتيكو مدريد مرة واحدة فقط في الدوري الإسباني منذ تشرين الأول - أكتوبر.
وتأهل الثنائي إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في منتصف الأسبوع عندما تغلب أتلتيكو مدريد على خيتافي (5-0) على أرضه، فيما احتاج ريال مدريد إلى هدف متأخر ليتفوق على ليجانيس (٣-٢).
قد تؤدي المواجهة في ملعب سانتياغو برنابيو إلى تراجع أنشيلوتي في السباق على اللقب، أو تجاوزه سيميوني، أو التعادل للحفاظ على الوضع الراهن الحالي وإعادة برشلونة إلى المنافسة بقوّة.
وقبيل ذلك، قام خبراء بيانات اللعبة Opta بتحليل الأرقام لتقديم تنبّؤ عبر حاسوبهم العملاق، حيث تبين ان لدى ريال مدريد فرصة 50% للفوز، مع فوز خارج أرضه بنسبة 25.3%، وتعادل بنسبة 24.7%.
ويستند ذلك في المقام الأول إلى اللقاءات السابقة، خاصة في البرنابيو، حيث سجل أنخيل كوريا هدف التعادل المتأخر (1-1) في ملعب متروبوليتانو في وقت سابق من هذا الموسم، وانتهت الرحلتان الأخيرتان لأتلتيكو مدريد عبر العاصمة بالتعادل (1-1)، فيما فاز ريال مدريد بالمباريات الثلاث السابقة.
وكان آخر فوز لسيميوني خارج أرضه في الدوري على ريال مدريد في العام 2016، وهو ما أضعف فرص أصحاب الأرض في الفوز باللقب، حيث حسمه برشلونة انذاك لمصلحته.



حاسوب أوبتا العملاق يتوقّع قبل مواجهة ديربي مدريد

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

أتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

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