فيديو - يوسف النصيري يتألق في تركيا .. الأفضل في العالم

En-Nesyri kafa gollerine devam ediyor. 🔥

pic.twitter.com/bgJvoPx7b1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 27, 2024

لا يثقل كاهل يوسف النصيري (مواليد فاس 1997) حقيقة أنه أغلى تعاقد في تاريخ الدوري التركي الممتاز، حيث انتقل الى فنربهشة مقابل 19.5 مليون يورو."لم يكن من السهل مغادرة إشبيلية، لقد كنت هناك لفترة طويلة"، اعترف الدولي المغربي الذي لعب 78 مباراة مع الفريق الاندلسي وسجل 23 هدفا، ولكنه تأقلم بسرعة في مغامرته الأولى خارج إسبانيا.ساهم النصيري مع فنربهشة بـ(24) هدفاً، أكثر من الموسم الماضي مع إشبيلية (23)، 20 هدفا وأربع تمريرات حاسمة، بينما كان لديه 13 هدفا في الدوري الإسباني وأربعة أهداف في الدوري الأوروبي وثلاثة في الكأس وثلاث تمريرات حاسمة.يشكل لاعب ملقة وليغانيس وإشبيلية السابق ثنائيا مدمرا مع دجيكو "اللعب مع مهاجمين يجعل كل شيء أسهل، إيدين مهاجم رائع، ويمكننا مساعدة بعضنا البعض".سجل النصيري ثنائية في الكأس ضد إرضروم سبور (5-0)، وهو أفضل هداف في العالم حتى الآن هذا العام إلى جانب عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ويبلغ متوسط أهدافه واحداً كل 64 دقيقة.