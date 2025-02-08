ثلاثة لاعبين من برشلونة طلبوا عدم التعاقد مع ماركوس راشفورد

ارتبط ماركوس راشفورد ببرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية

ارتبط ماركوس راشفورد ببرشلونة في عدة مناسبات خلال فترة الانتقالات الشتوية، وزُعم أنّ ثلاثة لاعبين على الأقلّ، طلبوا من النادي عدم التعاقد مع اللاعب من مانشستر يونايتد قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا حتى نهاية الموسم، بعد أن تمّ استبعاده من فريقه لمدة شهرين تقريباً من قبل المدير الفني روبن أموريم.

ويمكن للاعب البالغ من العمر 27 عاماً الانضمام إلى فيلا بشكل دائم في نهاية الموسم، حيث يتمتع النادي بخيار شراء المهاجم مقابل 40 مليون جنيه استرليني.

وقبل تلك الخطوة، كان راشفورد مرتبطاً ببرشلونة وبوروسيا دورتموند وميلان، على الرغم من عدم حدوث أي من تلك الصفقات.

كان برشلونة، على وجه الخصوص، قضية معقدة دائماً بسبب مشاكله المالية، ما جعله يكافح من أجل تسجيل لاعبين حاليين مثل داني أولمو، وكانت محاولة إضافة لاعبين جدد إلى سقف الرواتب الذي تم تقييده بشدة من قبل الدوري الإسباني في المواسم الأخيرة، من شأنه أن يتسبب بالمزيد من الصعوبات.

وبحسب موقع "سبورت"، أثار عدد من لاعبي برشلونة مخاوف بشأن التعاقد مع راشفورد، لأن ذلك كان يعني التخلص بسرعة من أحد اللاعبين الحاليين في الفريق، ولم يكن القلق بسبب راشفورد فقط، بل أي تعاقدات محتملة كان من الممكن أن يقوم بها النادي في المراحل الختامية من فترة الانتقالات.

وذكر التقرير أن بيدري وجافي ورونالد أراوخو، الذين مددوا عقودهم مع برشلونة في الأشهر الأخيرة، هم اللاعبون المعنيون، لكن ورد أن هناك أسماء أخرى تدخلت للضغط على الإرادة.

وبعد انتقاله إلى أستون فيلا بدلا من برشلونة، يأمل راشفورد الآن في نهاية قوية للموسم، ويمكن أن يواجه برشلونة في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل كلا الناديين بالفعل إلى المرحلة الـ16 الأخيرة من المسابقة.









