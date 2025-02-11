هبة عبوك تردّ على زوجها السابق أشرف حكيمي

خلال مهرجان جوائز "غويا 2025" في مدينة غرناطة الإسبانية

ردّت الممثلة الإسبانية هبة عبوك على تصريحات زوجها السابق المغربي أشرف حكيمي، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان حكيمي والممثلة الإسبانية انفصلا عقب اتهام اللاعب المغربي بالتورط في اغتصاب فتاة قبل عامين في العاصمة الفرنسية باريس، وهو تحدث مؤخراً متأسفاً لقرار الانفصال، مؤكدا أنه كان الأصعب في حياته.

وخلال مهرجان جوائز "غويا 2025" في مدينة غرناطة الإسبانية، قالت عبوك لصحيفة ماركا "إنه والد أطفالي وليس لدي ما أقوله، ولا أريد التحدث، لكن الحياة مليئة بالتقلبات والمنعطفات، إنه والد أطفالي وعلاقتي به إيجابية للغاية، ولكن بالنسبة لأطفالي وأيضا بالنسبة للصحة النفسية للجميع، كان من المهم إغلاق الأمور بشكل صحيح والأفضل ألا نعود مجددا للحياة سويا".









