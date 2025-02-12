التجربة تثبت أنّ "الذكاء الاصطناعي" غبي كرويّاً

استأجر نادي كرة قدم نرويجي مدرباً من عالم الذكاء الاصطناعي

استأجر نادي كرة القدم النرويجي، هامكام 2، مدرباً من عالم الذكاء الاصطناعي، وقرَر تأخير إشراك تسعة مهاجمين ووضع حارس المرمى لتنفيذ رميات التماس.

واستحوذ "المدرب الاصطناعي" على النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، أثناء محاولته نقل الرياضة إلى المستقبل، عبر إضفاء ميزة جديدة على كرة القدم النرويجية، واعتبر النادي أنّه إذا كان بإمكان الألماني تدريب إنجلترا، فيمكن للذكاء الاصطناعي تدريبهم.

من الناحية النظرية، قال مقطع فيديو على قناة النادي على يوتيوب، أنّه يجب أن يكون أذكى مدرّب على هذا الكوكب، وسيجيب الكمبيوتر العملاق على أي سؤال كرة قدم في الوقت الفعلي بناء على بيانات المباراة الحقيقية.

لكن النتائج كانت غريبة، إذ تقدّم هامكام 2 من ركلة جزاء بفضل معرفته بالطريقة التي سيتحرّك بها حارس مرمى الخصم، لكنّ المدرّب "الذكي" قرّر بعد ذلك أن يجعل حارس المرمى يرمي رميات التماس، لأنه يمتلك الأيدي الأكبر، ثمّ انتقل إلى هجوم كامل بتشكيل (1-0-9).

تمّت هزيمة النادي النرويجي بنتيجة (1-6)، وثبتت صحة شكوك مشجعيه حول مدرب الذكاء الاصطناعي، لكن بالطبع، كان كل ذلك على سبيل المزاح وحيلة دعائية من الرعاة Eidsiva، شركة التكنولوجيا والطاقة.

وقال مارتن هوف بيدرسون، كبير مستشاري الاتصالات في Eidsiva "كان من المثير للاهتمام والمطمئن تأكيد فرضيتنا حيث تعمل التكنولوجيا بشكل أفضل عندما تلعب إلى جانب البشر".







