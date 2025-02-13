يواكيم لوف يمتدح هانسي فليك ولا ماسيا

كان هانسي فليك مساعدا ليواكيم لوف في المنتخب الألماني

كان هانسي فليك مساعدا ليواكيم لوف في المنتخب الألماني، وكلاهما فاز بكأس العالم في العام 2014، ولا يملك مدرب المانشافت السابق سوى كلمات الإعجاب بمدرب برشلونة.

سلط لوف الضوء على قدرة فليك على التعاطف مع اللاعبين، لكن مدحه ذهب إلى أبعد من ذلك، فسلط الضوء أيضا على العمل الرائع لفريق الشباب.

قال لوف "يتواصل هانسي فليك أيضا مع اللاعبين الموجودين في الخلفية، هذه هي قوته، إنه لا يُصدق، إنه أيضا جيد جدا في التكتيكات ولديه معرفة عميقة جدا بكرة القدم".

لكن المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لم يقدم كلمات مدح لهانسي فليك فقط، بل أنه معجب بـ"لاماسيا"، حتى أنه يعتبر النادي الكاتالوني مرجعا في تدريب اللاعبين، ويعتقد أن جميع المدربين يجب أن يقضوا بضعة أيام في برشلونة لمعرفة كيفية عمل فريق الشباب.

ليس عبثا، في المواسم الأخيرة كان العديد من اللاعبين من فريق الشباب مهمين، بالدي، كوبارسي، لامين يامال، جافي وكاسادو ...

وقال لوف "نصيحة للعديد من الأندية والمدربين، اذهبوا إلى برشلونة لمدة أسبوعين وقوموا بزيارة الأكاديمية، واستمع إلى ما يفعلونه ولماذا يفعلون ذلك".







