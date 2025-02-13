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المدّعي العام يطلب السجن للويس روبياليس من سنة الى أربعة

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المدّعي العام يطلب السجن للويس روبياليس من سنة الى أربعة
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كرة القدم

2025-02-13 | 00:22
المدّعي العام يطلب السجن للويس روبياليس من سنة الى أربعة

قبلة روبياليس كانت من دون موافقة ويعاقب عليها باعتبارها اعتداء جنسي

انتهى اليوم السابع، من محاكمة "روبياليس" التي جرت في المحكمة الوطنية، بالمرافعة النهائية لمارتا دورانتيز، المدعية العامة في القضية، التي شددت على عدم الموافقة في قبلة لويس روبياليس مع جيني هيرموسو في نهائي كأس العالم 2023.
واعتمدت دورانتيز على الفقه لإثبات جريمة الاعتداء الجنسي،  وكذلك استخدام الشهادات لإثبات الإكراه من قبل المتهمين الأربعة.
بالنسبة لدورانتيز، ليس هناك شك في أن قبلة روبياليس كانت من دون موافقة، وبالتالي يعاقب عليها باعتبارها اعتداءا جنسيا.
قالت "لم يكن هناك سؤال، لم يكن هناك إجابة، كانت هناك مفاجأة"، وأضافت "لإثبات ما حدث، كان علي أن أسألها مرارا وتكرارا، لماذا كانت تضحك؟ لماذا احتفلت؟ لماذا كانت تشرب الشمبانيا؟ إلى متى سنطلب من الضحية السلوك البطولي؟".
شككت المدعية العامة في قيمة الخبير ديفيد موريلو وتقريره "لقد تحسن القانون، ولكن لا يزال هناك الكثير لتحسينه في هذا الجانب"، وطالبت بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات، وشددت على أنه لا توجد حاجة لإثبات الرغبة الجنسية.
وتوجهت المدعية العامة الى القاضي "واجبك هو تطبيق القانون والقانون واضح، واجبك ألا تحيد عن الفقه والفقه واضح، وليس هناك خيار آخر ممكن سوى إدانة المتهم بالعبارات التي أشرنا إليها في الإجراءات الأولية. إنها مسألة عدالة".



المدّعي العام يطلب السجن للويس روبياليس من سنة الى أربعة

رياضة

كرة القدم

لويس روبياليس

جيني هيرموسو

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