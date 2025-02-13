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عاد من غيبوبة مستحثة واستقبله إيسكو بقميصه

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عاد من غيبوبة مستحثة واستقبله إيسكو بقميصه
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كرة القدم

2025-02-13 | 00:23
عاد من غيبوبة مستحثة واستقبله إيسكو بقميصه

تعرض فيليكس لحادث خطير تركه في غيبوبة مستحثة

أخيراً، تمكن فيليكس جاريتا، لاعب ريال بيتيس الشاب، من العودة إلى أرض الملعب، والمشاركة في حصة تدريبية مع زملائه في الفريق، ما وضع حدا لتعافي طويل ومعقد.
في أيار - مايو من العام الماضي، وأثناء وجوده على سبيل الإعارة، تعرض فيليكس لحادث منزلي خطير تركه لعدة أيام في وحدة العناية المركزة، في غيبوبة مستحثة.
كانت هناك مخاوف جدية على حياته، لكنه تمكن من التغلب على المحنة، وبدأ شيئا فشيئا عملية طويلة بهدف الاستمتاع مرة أخرى بمهنته كلاعب كرة قدم ومواصلة مسيرته الاحترافية الواعدة التي بدأها، حيث ظهر لأول مرة في النخبة تحت قيادة المدرب مانويل بيليجريني.
قبل شهرين، عاد جاريتا إلى مدينة إشبيلية، وتلقى مودة الفريق الأول في ريال بيتيس، حيث أعطاه إيسكو، بحضور الجهاز الفني والفريق بأكمله، قميصا كتذكار.
الآن، بعد تلقي الاذن الواضح من الأطباء، يحاول فيليكس العودة إلى طبيعته من خلال العودة إلى العمل، مع ارتداء خوذة واقية لتجنب الضربات التي يمكن أن تؤثر على المنطقة المتضررة.
قبل أيام قليلة ، قرر نادي فيردي بلانكو، إعادة تسجيل فيليكس مع فريقه الاحتياطي، بحيث يكون لديه ترخيص للمنافسة مرة أخرى، ويعتمد الامر على كيفية تقدم لياقته البدنية.



عاد من غيبوبة مستحثة واستقبله إيسكو بقميصه

رياضة

كرة القدم

فيليكس جاريتا

ريال بيتيس

إيسكو

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