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فيديو - جود بيلينجهام مع آشلين كاسترو علنا لأول مرة

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فيديو - جود بيلينجهام مع آشلين كاسترو علنا لأول مرة
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كرة القدم

2025-02-13 | 00:38
فيديو - جود بيلينجهام مع آشلين كاسترو علنا لأول مرة

بعد تسجيله الهدف الثالث في الوقت القاتل خلال فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي

بعد تسجيله الهدف الثالث في الوقت القاتل خلال فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي في عقر داره (3-2) ضمن المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ظهر النجم الإنجليزي جود بيلينغهام برفقة صديقته الجديدة آشلين كاسترو علنا لأول مرة.
ورافقت الفتاة صديقها جود لدى مغادرة فريقه ريال مدريد مطار مانشستر، كما انتشر مقطع فيديو وهما معاً برفقة والدته دينيس، أثناء رحلة الفريق الملكي العائدة إلى مدريد.
وجاء ذلك تتويجاً لشائعات حول العلاقة بين بيلينغهام وعارضة الأزياء الأميركية، البالغة من العمر 27 عاما، وقد شوهدا معاً في أحد المطاعم في العاصمة الإسبانية مدريد.
وظهرت الفتاة في المقصورة العائلية في ملعب سانتياغو برنابيو، خلال فوز ريال مدريد على ضيفه رد بُل سالزبورغ النمساوي (5-1) مطلع العام وهي تتحدث مع والدة بيلينغهام دينيس ووالده مارك.



فيديو - جود بيلينجهام مع آشلين كاسترو علنا لأول مرة

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

مانشستر سيتي

جود بيلينغهام

آشلين كاسترو

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