فيديو - جود بيلينجهام مع آشلين كاسترو علنا لأول مرة

Jude Bellingham made his public debut with new girlfriend Ashlyn Castro on Tuesday night after leaving Manchester City's European hopes in jeopardy 📸 pic.twitter.com/WwzMHraso3 — Mail Sport (@MailSport) February 12, 2025

بعد تسجيله الهدف الثالث في الوقت القاتل خلال فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي في عقر داره (3-2) ضمن المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ظهر النجم الإنجليزي جود بيلينغهام برفقة صديقته الجديدة آشلين كاسترو علنا لأول مرة.ورافقت الفتاة صديقها جود لدى مغادرة فريقه ريال مدريد مطار مانشستر، كما انتشر مقطع فيديو وهما معاً برفقة والدته دينيس، أثناء رحلة الفريق الملكي العائدة إلى مدريد.وجاء ذلك تتويجاً لشائعات حول العلاقة بين بيلينغهام وعارضة الأزياء الأميركية، البالغة من العمر 27 عاما، وقد شوهدا معاً في أحد المطاعم في العاصمة الإسبانية مدريد.وظهرت الفتاة في المقصورة العائلية في ملعب سانتياغو برنابيو، خلال فوز ريال مدريد على ضيفه رد بُل سالزبورغ النمساوي (5-1) مطلع العام وهي تتحدث مع والدة بيلينغهام دينيس ووالده مارك.