شاب واعد في بايرن ميونيخ "ميّت دماغيّاً" بسبب إصابة

تم اختياره للعب في بايرن ميونيخ الألماني

تعرض غيو جياكسوان، الذي تم اختياره للعب في بايرن ميونيخ الألماني، والذي مثل منتخب الصين تحت 17 عاماً، لإصابة مرعبة في معسكر تدريبي تركته "ميتاً دماغياً".

وبعد أن تم اختياره في بايرن ميونيخ، ضمن مشروع دولي سنوي، يديره العملاق الألماني، ويضم لاعبين مختارين تحت 19 عاماً من جميع أنحاء العالم، تعرّض جياكسوان لنوع غير شائع من السكتة الدماغية الناجمة عن نزيف على سطح الدماغ، يُدعى "النزيف تحت العنكبوتية".

ونُقل اللاعب على عجل من المباراة التدريبية ضد نادي الكوبينداس، والتي كانت تقام بالقرب من مدريد في إسبانيا، إلى المستشفى.

وكشف الطبيب أنّ اللاعب يعاني من نزيف شديد في رأسه، وأن هناك أمل ضئيل في النجاة، لأنّ جياكسوان لم يعد لديه أي وظائف في المخ بعد الإصابة.

وبعد وصوله إلى إسبانيا، قيل لوالده أن الأطباء اقترحوا إيقاف أجهزة دعم الحياة عنه، وقد قبل الجميع بهذه النتيجة، ما لم يتم نقله جواً إلى الصين لمواصلة دعم الحياة.

ولعب الشاب في أكاديمية نادي بكين قوان، الذي احتل فريقه الأول المركز الرابع في الدوري الصيني الممتاز الموسم الماضي.







