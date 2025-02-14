وفاة الطفل لورينزو .. مبابي وريال مدريد نعياه

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي عن وفاة الطفل لورينزو

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي عن وفاة الطفل لورينزو، مشجعه الصغير الذي كان يعاني من ورم دماغي خطير.

ونعى مبابي صديقه الصغير بكلمات مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.، بعد أن توفي في مدينة روان الفرنسية أثناء نقله إلى المستشفى، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان لورينزو حقق حلمه قبل أسابيع بلقاء مبابي، الذي استأجر طائرة خاصة لنقله مع والديه إلى إسبانيا، حيث حضر مباراة لريال مدريد والتقى مع اللاعبين، وقد نعاه "النادي الملكي" في بيان رسمي، وقال أنه سيظل خالداً في قلوب الجميع.





