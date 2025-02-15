الحُكم على لاعب بالسجن بعدما صوّر لقاءات جنسية

حكم في مدينة سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، على اللاعب هوانغ أوي جو، مهاجم ألانيا سبور التركي، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

وتمت إدانة اللاعب بتصوير لقاءات جنسية مع امرأتين دون موافقتهما في أربع مناسبات بين حزيران - يونيو وأيلول - سبتمبر 2022.

وقررت المحكمة إدانة اللاعب بالتهم المتعلقة بإحدى المرأتين وبرأته من التهم المتعلقة بالمرأة الأخرى، وحكمت بوقف تنفيذ الحكم لمدة عامين، وقالت "قام بتصويرهما بهاتف محمول أثناء المضاجعة ضد إرادتهما وكرر الأمر عدد مرات".

وأضافت "طبيعة الجريمة ليست جيدة، ونظرا لخطورة الآثار الضارة اجتماعيا المترتبة على التصوير غير القانوني، فمن الضروري المعاقبة بصرامة".

ولأن أوي جو اعترف بجريمته وأعرب عن ندمه، ولأن الفيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال طرف ثالث، فقد ارتأت المحكمة وقف تنفيذ الحُكم.