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فيديو - لاعبو برشلونة اختبروا سيارات كوبرا واختاروا

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فيديو - لاعبو برشلونة اختبروا سيارات كوبرا واختاروا
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كرة القدم

2025-02-15 | 02:58
فيديو - لاعبو برشلونة اختبروا سيارات كوبرا واختاروا

لاعبو برشلونة قاموا بتجارب قيادة مثيرة في حلبة تيرامار

تمكّن لاعبو برشلونة من اختبار مجموعة سيارات كوبرا قبل بضعة أسابيع، واختاروا سياراتهم المفضلة بين (CUPRA Terramar) و(CUPRA Tavascan) و(CUPRA Formentor)، وسيقوم الشريك الرسمي للنادي في بتسليمها لهم في الأسابيع المقبلة.

فبعد تجارب القيادة المثيرة في حلبة تيرامار قبل بضعة أسابيع، تمكن لاعبو الفريق الأول من اختيار سياراتهم الجديدة.

وأتيحت الفرصة لكل من اللاعبين والطاقم التدريبي للغوص مباشرة في عالم سيارات CUPRA، حيث اطلعوا على مجموعة الطرازات الكاملة للعلامة التجارية، واكتسبوا خبرة مباشرة حول شعور قيادة السيارة واختار كلّ عضو في الفريق قطعته المفضلة، ثم قاموا بتصميم بعض خصائضها حسب تفضيلاتهم.

واستضافت حلبة تيرامار، التي ولدت فيها CUPRA في عام 2018 ورابع أقدم حلبة في العالم، هذا الحدث الذي حضره مدرب نادي برشلونة، هانسي فليك و22 لاعباً، بمن فيهم سفير العلامة التجارية مارك تير شتيغن، وقادة الفريق رونالد أراوخو وفرينكي دي يونغ ورافينها وبيدري.

وجلس الجميع خلف عجلة القيادة لاختبار متعة قيادة السيارة، وقوة وأداء طرازات البنزين والهجين والكهربائي بالكامل، وشملت اختبارات القيادة المختلفة هذه اختبارات التسارع، والقيادة حول الضفة الوحيدة في الحلبة، واختبار خفة الحركة في سباق التعرج، وهي تجربة استمتعوا بها.

ومددت CUPRA مؤخراً شراكتها مع نادي برشلونة حتى العام 2029، موسعةً نطاق رعايتها لتشمل جميع فرق النادي المحترفة، وللاحتفال بالذكرى الـ 125 لتأسيس برشلونة، أطلقت العلامة التجارية حملة تركز على مواهب الجيل القادم، حيث تضم لاعبين شباب من فريقي الرجال والسيدات.

 

Los jugadores prueban los coches @CUPRA y desafían la curva más pronunciada del mundo 🔥#CUPRAConfigurationDay #CUPRAxBarçapic.twitter.com/s7tjWaSMlO

فيديو - لاعبو برشلونة اختبروا سيارات كوبرا واختاروا

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كرة القدم

برشلونة

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