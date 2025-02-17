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فيديو - برشلونة يسحق مدريد والتيكي تاكا حاضرة بإبداع

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فيديو - برشلونة يسحق مدريد والتيكي تاكا حاضرة بإبداع
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كرة القدم

2025-02-17 | 00:53
فيديو - برشلونة يسحق مدريد والتيكي تاكا حاضرة بإبداع

حقق فوزا كبيرا على ضيفه مدريد سي إف إف (5-1)

ليست الفكرة أن برشلونة، حامل اللقب، حقق فوزا كبيرا على ضيفه مدريد سي إف إف (5-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب يوهان كرويف، ضمن الجولة 19 من دوري السيدات الاسباني، فهذه الانتصارات أمرٌ معتاد لهذا الفريق.
لكن الفكرة كانت في الأهداف وجماليتها، وخصوصاً الهدف الأخير، اذ مثّل نموذج التيكي - تاكا، الذي طبع هذا النادي منذ سنوات طويلة، وما عليكم الا المشاهدة.
تلقت سيدات برشلونة هدفاً في الدقيقة الثاثة، عبر الأرجنتينية فلورنسيا بونسيجوندو، فكان كالجحيم على الضيفات اللواتي اهتزت شباكهن خمس مرات بواسطة الإسبانية مابي ليون (14) والبولندية إيوا بيور (30) والإسبانية فيكي لوبيز (51) والسويدية فريدولينا رولفو (60) والسويسرية سيدني شيرتينليب (88).
ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة، ليوسع الفرق عن ملاحقه المباشر وغريمه التقليدي ريال مدريد إلى ثماني نقاط، فيما هبط الضيف مدريد سي إف إف إلى المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.



فيديو - برشلونة يسحق مدريد والتيكي تاكا حاضرة بإبداع

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