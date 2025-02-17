فان ديك "معروض" على برشلونة مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول

مع اقتراب قائد ليفربول من أن يصبح لاعبا حرّاً

قد ينضمّ فيرجيل فان ديك إلى برشلونة في الصيف المقبل، مع اقتراب قائد ليفربول من أن يصبح لاعبا حرّاً، وسط أزمة تجديد عقده مع النادي.

فان ديك، إلى جانب محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، يعيشون الأشهر الأخيرة من عقودهم في أنفيلد، ولم يتفق اللاعبون بعد على صفقات جديدة مع الريدز، ووفقاً لسبورت، إذا أصبح فان ديك لاعباً حرّاً في نهاية موسم 2024-25، فإنّ المدافع الهولندي المخضرم قد يتجه إلى إسبانيا وينضم إلى برشلونة.

ويبحث العملاق الكاتالوني عن التعاقد مع قلب دفاع جديد في الصيف، حيث من المقرر أن يتخلى عن أندرياس كريستنسن الذي لم يعد يحظى بقبول كبير تحت قيادة المدرب هانسي فليك.

ومع خروج كريستنسن من الفريق، سيحرص برشلونة على ضم قلب دفاع جديد، ويُعتقد أن فان ديك سيكون معروضا على الفريق الكاتالوني.

ويرتبط بالانتقال إلى النادي أيضا، جوناثان تاه، الذي يرغب في الرحيل عن باير ليفركوزن، ويضيف تقرير سبورت أنّه من غير المرجح أن يسعى النادي الكاتالوني لضم اللاعب الدولي الهولندي بسبب عمره.

وبحسب المدير الرياضي للبارسا، ديكو، فإنّ فان ديك البالغ من العمر 33 عاما قد لا يكون المرشح المثالي للاندماج في منظومة الفريق.







