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فينيسيوس جونيور ينضم إلى قائمة مُلّاك الأندية

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فينيسيوس جونيور ينضم إلى قائمة مُلّاك الأندية
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كرة القدم

2025-02-18 | 01:05
فينيسيوس جونيور ينضم إلى قائمة مُلّاك الأندية

قررت مجموعة من المستثمرين أن تستحوذ على نادي برتغالي

انضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، إلى قائمة مُلاّك أندية كرة القدم، حيث أن مجموعة من المستثمرين ينتمي اليها، قررت أن تستحوذ على ما يقرب من 80% من أسهم نادي ألفيركا البرتغالي، الناشط في دوري الدرجة الثانية.
وأعلن ريكاردو فيسينتين، المالك السابق للنادي، الواقع على مشارف العاصمة البرتغالية لشبونة، في بيان رسمي "لقد حرصت أنا وعائلتي على اختيار من سيتولى إدارة هذا الكنز بعناية، فينيسيوس وفريقه هم الأشخاص المناسبون لرفع النادي إلى المستوى التالي".
وبذلك، يكون فينيسيوس قد مضى على خطى زميله الفرنسي كيليان مبابي، الذي استحوذ العام الماضي على نادي كان الناشط في الدرجة الثانية في فرنسا.
وتأسس النادي في العام 1939، وقد لعب سابقاً خمس مواسم في الدوري البرتغالي الممتاز، ويحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الثانية بفرق نقطتين خلف تونديلا المتصدر.




فينيسيوس جونيور ينضم إلى قائمة مُلّاك الأندية

رياضة

كرة القدم

فينيسيوس جونيور

ريال مدريد

ألفيركا

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