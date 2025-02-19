وجدت كلاب جارناتشو فأهداها مشاهدة مانشستر يونايتد

حصلت إحدى الأمهات على جولة في ملعب تدريب مانشستر يونايتد

حصلت إحدى الأمهات على جولة في ملعب تدريب مانشستر يونايتد، بعد نجاحها في العثور على كلاب اللاعب أليخاندرو جارناتشو، كما حصلت المشجعة ليا سميث وأطفالها، على تذاكر لحضور بعض المباريات من اللاعب الأرجنتيني الممتنّ.

كانت ليا تقود سيارتها مع ابنتها إليزا، 10 سنوات، عندما شاهدت كلبين طليقين بالقرب من قصر النجم، فتمكنت من إدخالهما إلى سيارتها، وتعرفت عليهما من الصور التي نشرها الجناح على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوجهت السيّدة إلى ملعب تدريبات اليونايتد في كارينغتون، حيث سُمح لها وابنتها والكلبين فريكو وبوروز بالدخول لمشاهدة الفريق الأوّل وهو يقوم بتمارينه.

وقالت ليا لصحيفة ذا صن أنّهم بمجرد أن تأكدوا من أن الكلاب تعود ملكيتها إلى اللاعب، سألوها بأدب عما إذا كان بإمكانها إعادتها إلى منزله، وهو ما فعلته، حيث كانت شريكته إيفا وابنهما إنزو البالغ من العمر سنة واحدة بالانتظار.

وفي اليوم التالي، اتصل الزوجان بـ”ليا“ ليشكراها، وأعطياها تذاكر في المنطقة المخصصة لعائلات اللاعبين في ملعب أولد ترافورد لحضور مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ساوثهامبتون، وهو اللقاء الذي انتهى لفوز اصحاب الدار (3-1).





