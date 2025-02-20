عثمان ديمبيلي يُخرج نسخته الأفضل في العام الجاري

يمر مهاجم باريس سان جيرمان بحالة من التفوق

يمر مهاجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي، بحالة من التفوق، جعلته أفضل هداف حتى الآن هذا العام، وتم تحويله إلى "رقم تسعة" في مشروع يسعى إلى تجاوز حقبة كيليان مبابي.

ويشهد لاعب برشلونة السابق نهضة غير اعتيادية، حيث سجل ثنائية في مرمى ستاد بريست في الفوز (3-0) في ذهاب مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يفوز فريقه (7-0) في الاياب، كما سجل "هاتريك" في الفوز (5-2) على الفريق نفسه في الدوري الفرنسي.

ورفعت الثنائية الأولى رصيد النجم الفرنسي الى 15 هدفا في 9 مباريات فقط في العام 2025، ما يضعه في صدارة قوائم التهديف متفوقاً على هاري كين وروبرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي ومحمد صلاح.

وبالمقارنة مع البقية، فإن أرقام ديمبيلي غير عادية:

⦁ هاري كين: 9 أهداف في 10 مباريات في العام 2025 .

⦁ روبرت ليفاندوفسكي: 8 أهداف في 9 مباريات في العام 2025.

⦁ كيليان مبابي: 11 هدفا في 13 مباراة في العام 2025.

⦁ محمد صلاح: 8 أهداف في 9 مباريات في العام 2025.

⦁ ماثيو ريتيغي: 9 أهداف في 10 مباريات في العام 2025.

⦁ لاوتارو مارتينيز: 8 أهداف في 12 مباراة في العام 2025.





