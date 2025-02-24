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أرقام مذهلة .. لأول مرة في مسيرة بيب غوارديولا

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أرقام مذهلة .. لأول مرة في مسيرة بيب غوارديولا
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كرة القدم

2025-02-24 | 00:47
أرقام مذهلة .. لأول مرة في مسيرة بيب غوارديولا

اصبح اللاعب المصري محمد صلاح كابوساً لغوارديولا

لأول مرة، في مسيرة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، يخسر "الفيلسوف"، 14 مباراة في موسم واحد في جميع المسابقات.
ولأول مرة، في مسيرة بيب يخسر أمام ليفربول في ملعب الاتحاد، وينتصر "الريدز" منذ موسم 2016 في مبارتين على التوالي على مانشستر سيتي وبالنتيجة نفسها في الدوري ذهاباً وإياباً (2-0).
ولأول مرة، يصبح لاعباً هو المصري محمد صلاح كابوساً لغوارديولا، اذ بات رسمياً اكثر لاعب يسجل ضد فريق يدربه الاسباني (9 أهداف)، واكثر لاعب يصنع ضد فريق يدربه بيب (6 تمريرات حاسمة) على مستوى بطولات الدوري.
وفوق ذلك كله، اصبح محمد صلاح يُقارن بليونيل ميسي، اذ سجل وصنع في المباراة نفسها لـ11 مرة هذا الموسم، وسبقه "البرغوث" الى ذلك في موسم 2014/15.
شارك صلاح حتى الآن في 51 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات، ووصل في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 25 هدفاً و16 تمريرة حاسمة، مع تبقي 11 مباراة.
وجعل هدف صلاح وتمريرته الحاسمة في مرمى السيتي أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يشارك بأكثر من 40 هدفاً في موسمين مختلفين، كما أنّه أوّل لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يشارك بشكل مباشر في 50 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.



أرقام مذهلة .. لأول مرة في مسيرة بيب غوارديولا

رياضة

كرة القدم

بيب غوارديولا

ليفربول

ملعب الاتحاد

الريدز

مانشستر سيتي

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