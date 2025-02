فيديو - نيمار يُسجّل من علامة الزاوية الركنية

قاد نيمار جونيور فريقه سانتوس للتأهل الى ربع نهائي مسابقة "باوليستا أ-1" بتغلبه على انتر دي ليمييرا (3-0) حيث سجل الهدف الثاني من زاوية الكورنر.

NEYMAR REALLY HIT AN OLÍMPICO.



🤯🤯🤯



(via @TNTSportsBR)pic.twitter.com/JRW5pAGDYT

— B/R Football (@brfootball) February 23, 2025

NEYMAR WHAT A GOAL 🤯



pic.twitter.com/kyWUrXdunW