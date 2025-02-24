فيديو - نيمار يُسجّل من علامة الزاوية الركنية

قاد نيمار جونيور فريقه سانتوس للتأهل الى ربع نهائي مسابقة "باوليستا أ-1" بتغلبه على انتر دي ليمييرا (3-0) حيث سجل الهدف الثاني من زاوية الكورنر.
NEYMAR REALLY HIT AN OLÍMPICO.
🤯🤯🤯
(via @TNTSportsBR)pic.twitter.com/JRW5pAGDYT
— B/R Football (@brfootball) February 23, 2025
— B/R Football (@brfootball) February 23, 2025
NEYMAR WHAT A GOAL 🤯
pic.twitter.com/kyWUrXdunW
— Janty (@CFC_Janty) February 23, 2025
— Janty (@CFC_Janty) February 23, 2025
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