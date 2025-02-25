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من عرقل صفقة انتقال فيتور روكي من برشلونة الى بالميراس؟

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من عرقل صفقة انتقال فيتور روكي من برشلونة الى بالميراس؟
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كرة القدم

2025-02-25 | 01:54
من عرقل صفقة انتقال فيتور روكي من برشلونة الى بالميراس؟

كان من المفترض أن يعود مهاجم برشلونة إلى ملاعب كرة القدم البرازيلية

كان من المفترض أن يعود مهاجم برشلونة، فيتور روكي، إلى ملاعب كرة القدم البرازيلية قبل نهاية الشهر الجاري، بعد أن أنهى صفقة إعارته مع ريال بيتيس في منتصف الموسم، لولا أن بالميراس أوقف المفاوضات مع البلاوجرانا بسبب مشاكل قانونيّة.
ووصل روكي (19 عاماً) قبل أكثر من عام بقليل إلى برشلونة مقابل 30 مليون يورو، ولكن بعد ستّة أشهر صعبة في النادي، تقرّر أن يقضي الموسم على سبيل الإعارة في ريال بيتيس مع بند شراء بقيمة 25 مليون يورو، وخيار تمديد إعارته للموسم المقبل.
وعلى الرغم من ذلك، قرّر الطرفان أنّهما لن يقفا في طريق صفقة انتقاله إلى البرازيل .. ولكنّ الدوري الإسباني فعل ذلك.
وذكرت صحيفة "سبورت" أنّ بالميراس انسحب من المفاوضات، وتراجع عن ضم اللاعب قبل نهاية فترة الانتقالات البرازيليّة يوم الجمعة من هذا الأسبوع.
وكان اللاعب قد أعطى الضوء الأخضر للصفقة، وتمّ الاتفاق على الشروط الشخصيّة، على أن يكون روكي اللاعب الأعلى أجراً في الفريق.
أما سبب توقف الصفقة، فهو اعلان رابطة الدوري الإسباني انها لن تسمح بالانتقال لأسباب  تتعلّق بفسخ صفقة إعارته مع بيتيس، حيث يتعيّن على برشلونة تسجيل روكي مرّة أخرى، قبل أن يغادر النادي، وهو امر غير مسموح خارج فترة الانتقالات في إسبانيا.
وكان بالميراس وبرشلونة قد توصلا إلى اتفاق مقابل 25 مليون يورو و80% من حقوق روكي، وهو ما كان سيسمح للنادي الاسباني باسترداد الأموال التي أنفقها على اللاعب.



من عرقل صفقة انتقال فيتور روكي من برشلونة الى بالميراس؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

فيتور روكي

ريال بيتيس

بالميراس

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