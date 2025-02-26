فيديو - جماهير برشلونة تهاجم المدريديستا وتصفهم بأبناء العاهرات

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Crazy atmosphere from Barcelona fans 🔥pic.twitter.com/fwAScJZwA3 — KinG £ (@xKGx__) February 25, 2025

قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة، تجمهرت مجموعة كبيرة من مشجعي برشلونة حول الملعب الأولمبي مونتجويك لويس كومباني، قبل ذهاب نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد.وانتهت المباراة الأكثر اثارة هذا الموسم الى التعادل (4-4)، وكان وصول حافلات الفريقين الى الميدان ذروة التجمع، الذي نما من حيث العدد والكثافة مع مرور الدقائق وحلول الليل على مدينة برشلونة.وقام المتجمهرون برمي الزجاجات وإضاءة المشاعل ورمي ما تيّسر على ضباط الشرطة، مع سيل من الهتافات المناهضة للعاصمة مدريد، وهي النغمة العامة والتي انتهت باعتقال البعض.وهتف المشجعون "مدريديستا، أبناء العاهرات" و"فينيسيوس ، أنت أحمق" و"باريس سان جيرمان سخيف وكذلك ديمبيلي".