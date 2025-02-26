فيديو - رابطة الدوري الأميركي غرّمت ميسي وسواريز

فرضت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم غرامة على كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز، لاعبيّ إنتر ميامي، لقيامهما بإمساك منافس من العنق خلال مباراة السبت الماضي ضد نيويورك سيتي.
وفي كلتا الحالين، قالت اللجنة التأديبية في الدوري إن اللاعبين انتهكوا "سياسة الدوري فيما يتعلق باليدين تجاه وجه / رأس / رقبة المنافس"، ولكن دون الكشف عن قيمة الغرامات.
وكان ميسي احتج بعد المباراة على الحكم وحصل على بطاقة صفراء ثم تجادل مع مساعد مدرب نيويورك سيتي وأمسك به من رقبته، فيما أمسك سواريز باللاعب بيرك ريسا من رقبته خلال الشوط الأول.