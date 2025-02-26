فيديو - رابطة الدوري الأميركي غرّمت ميسي وسواريز

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The real side of the ‘humble Lionel Messi.’



Kept disrespecting the referee until he got booked and then went on to grab their assistant coach by the neck.



Embarrassing behaviour. Man child.pic.twitter.com/6LYG6REpAx — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) February 23, 2025

فرضت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم غرامة على كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز، لاعبيّ إنتر ميامي، لقيامهما بإمساك منافس من العنق خلال مباراة السبت الماضي ضد نيويورك سيتي.وفي كلتا الحالين، قالت اللجنة التأديبية في الدوري إن اللاعبين انتهكوا "سياسة الدوري فيما يتعلق باليدين تجاه وجه / رأس / رقبة المنافس"، ولكن دون الكشف عن قيمة الغرامات.وكان ميسي احتج بعد المباراة على الحكم وحصل على بطاقة صفراء ثم تجادل مع مساعد مدرب نيويورك سيتي وأمسك به من رقبته، فيما أمسك سواريز باللاعب بيرك ريسا من رقبته خلال الشوط الأول.