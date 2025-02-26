فيديو - ركلة جزاء هي الأغرب على الإطلاق

Lamia - Panathinaikos maçında ilginç anlar yaşandı. Mancini, topun çıktığını düşünerek taç çizgisi yakınındaki topu alıp ceza sahasına gönderdi. Ancak bu sırada ceza sahasında atak devam ediyordu. Maçın hakemi durumu fark ederek penaltı noktasını gösterdi.@exxensport pic.twitter.com/gqV0aatlo1 — Doğancan AYDEMİR (@AydemirDogancan) February 23, 2025

قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، احتسب الحكم ركلة جزاء سجّل منها غوستافو فورتادو الهدف الثالث في المباراة التي انتهت الى فوز لاميا على ضيفه باناثينايكوس (3-1) ضمن الجولة الـ24 من دوري السوبر اليوناني.وكانت ركلة الجزاء هذه واحدة من الأغرب، حيث انتبه أحد لاعبي لاميا الى أن الكرة لم تخرج من الملعب، على عكس ما اعتقده منافسه، فجرى نحوها واتجه بها نحو المرمى، في الوقت الذي قام فيه دانييل مانشيني لاعب باناثينايكوس، بركل كرة أخرى الى الميدان، من أجل إفساد فرصة تسجيل الهدف الثالث.ومن دون تردد، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مانشيني، ومنح أصحاب الأرض ركلة جزاء، وفقا للقواعد، ليحققوا المفاجأة والانتصار الثاني فقط هذا الموسم، ويبقى في المركز الرابع عشر الأخير.في المقابل، تلقى باناثينايكوس الهزيمة الرابعة ليحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة متأخرا بفرق 10 نقاط عن المتصدر أوليمبياكوس.