إيرلينج هالاند يعود .. سجل وقاد فريق للفوز وحطم أرقاماً

عادل إيرلينج هالاند الرقم القياسي الفريد من نوعه

عادل إيرلينج هالاند الرقم القياسي الفريد من نوعه في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحمله هاري كين ورود فان نيستلروي بهدف في مرمى توتنهام هوتسبير، واحتفل نجم مانشستر سيتي بعودته من الإصابة بهزّ الشباك في الدقيقة 12 ليضع فريقه في المقدمة.

وبهدفه في ملعب توتنهام، أصبح اللاعب النرويجي ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسطورة مانشستر يونايتد رود فان نيستلروي يسجل 20 هدفًا أو أكثر في كل موسم من مواسمه الثلاثة الأولى في الدوري.

ويمتلك المهاجم النرويجي الآن 20 هدفاً وثلاث تمريرات حاسمة في 26 مباراة في الدوري هذا الموسم، وهو عادل الرقم القياسي لأسطورة لكين بتسجيل 10 أهداف أو أكثر على أرضه و10 أهداف أو أكثر في المباريات خارج أرضه في ثلاث مواسم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد السيتي إلى سكة الانتصارات في الدوري بعد الخسارة أمام ليفربول في نهاية الأسبوع الفائت، وسيعود حامل اللقب إلى اللعب يوم السبت عندما يواجه بليموث أرجايل في مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.







