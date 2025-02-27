نيمار يتجاهل ليونيل ميسي عند تسمية "ملك" كرة القدم الحقيقي

تجاهل نيمار أسطورة برشلونة وباريس سان جيرمان صديقه وزميله السابق ليونيل ميسي

تجاهل نيمار أسطورة برشلونة وباريس سان جيرمان صديقه وزميله السابق ليونيل ميسي عند اختياره "الملك" الحقيقي للعبة الجميلة.

وعلى مدار مسيرته التي امتدت لـ16 عاماً، لعب نيمار إلى جانب بعض أفضل اللاعبين الذين دخلوا ملاعب كرة القدم على الإطلاق، بما في ذلك لويس سواريز وكيليان مبابي ورونالدينيو.

لكن ربما يكون أفضل زميل للبرازيلي على الإطلاق هو ميسي، الذي لعب إلى جانبه في كل من برشلونة وباريس سان جيرمان، وشارك الثنائي معاً في 206 مباراة.

ولكن، على الرغم من ذلك، فإنّ ميسي ليس هو اللاعب الذي يعتبره نيمار الملك الحقيقي لكرة القدم، حيث لا يشك صاحب الـ33 عاماً في من يحمل هذا اللقب.

ومنذ الأيام الأولى لمسيرته الكروية، رشّح عشّاق كرة القدم نيمار لأن يصبح واحداً من أفضل من لعبوا هذه اللعبة، ووضعه البعض في مستوى كريستيانو رونالدو وميسي، لكنه صدم العالم عندما قرّر الرحيل عن برشلونة والانضمام إلى باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

هذه الخطوة لم ترقَ إلى مستوى التوقعات التي أعقبت قيمة انتقاله التي بلغت رقماً قياسيّا عالميّاً، وقد أدّى ذلك إلى اكتساب نيمار لقب "الأمير الذي لم يرغب في أن يكون ملكاً".

وعندما سُئل عن الملك الحقيقي لكرة القدم، قال نيمار لقناة ”TheGrefg“ على يوتيوب "ليس الأمر أنني لم أرغب في أن أكون ملكاً، بل أن هناك ملكاً واحداً فقط بالنسبة لي وهو بيليه".

وأضاف "حدثت أشياء كثيرة، وتعرضت للعديد من الإصابات التي كلفتني الكثير في مسيرتي الكروية، لقد أراد الله ذلك، ليس لدي أي سبب لأحزن، بل على العكس، أنا سعيد جداً بقصتي وحياتي".

وختم "لقد حققت كل ما حلمت به تقريباً، بل وحققت أشياء لم أحلم بها أبداً، وأنا ممتن جداً لله على تغيير حياتي وحياة عائلتي وأصدقائي، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".







