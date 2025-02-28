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ميسي وسواريز ... أفضل ثنائية في تاريخ كرة القدم؟

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ميسي وسواريز ... أفضل ثنائية في تاريخ كرة القدم؟
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كرة القدم

2025-02-27 | 23:21
ميسي وسواريز ... أفضل ثنائية في تاريخ كرة القدم؟

سجّل ليونيل ميسي ولويس سواريز إحصائية مذهلة

سجّل ليونيل ميسي ولويس سواريز إحصائية مذهلة تشير إلى أنّ نجمي إنتر ميامي وبرشلونة السابقين قد يكونان أفضل ثنائي على الإطلاق.
استمتع الثنائي الأميركي الجنوبي بالكثير من النجاحات معا في الكامب نو بين عامي 2014 و2020، حيث شكلا جزءا من القوّة الضاربة الأسطورية ”MSN“ إلى جانب الدولي البرازيلي نيمار، وحصدوا ألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مع تسجيل عدد هائل من الأهداف.
ويستمتع ميسي وسواريز الآن بلم شملهما في أواخر مسيرتهما في الولايات المتحدة، وكان الحائز على الكرة الذهبية ثماني مرات أول من توجه إلى فلوريدا في العام 2023، قبل أن ينضم إليه صديقه المقرب في ملعب تشيس ستاديوم قبل موسم 2024 في الدوري الأميركي.
ساعد الثنائي إنتر ميامي على تحقيق فوز تاريخي بدرع المشجعين الموسم الماضي، وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي.
والآن، يتطلعان إلى الفوز بكأس الدوري الأميركي، كما يحرز الفريق تقدماً إيجابياً في كأس أبطال الكونكاكاف.
ففي هذه البطولة، قدّم المهاجمان الأرجنتيني والأوروجوياني آخر مساهماتهما التهديفية، إذ سجّل كلاهما في الفوز (3-1) على سبورتنج كيه سي، مع تمريرة سواريز الحاسمة في الشوط الأول لميسي، ليرتفع رصيدهما إلى 100 هدف في المجموع.
صنع سواريز تمريرات حاسمة لميسي في 55 مناسبة، مع 45 تمريرة حاسمة في المقابل، وسيعود النجمان الكبيران اللذان يرتبطان بعقد حتى نهاية موسم 2025 فقط، إلى مباريات الدوري الأميركي يوم الأحد، عندما يحلّ إنتر ميامي ضيفاً على هيوستن دينامو.



ميسي وسواريز ... أفضل ثنائية في تاريخ كرة القدم؟

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

لويس سواريز

إنتر ميامي

برشلونة

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