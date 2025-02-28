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واندا نارا وماكسي لوبيز يقاضيان ماورو إيكاردي !!

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واندا نارا وماكسي لوبيز يقاضيان ماورو إيكاردي !!
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كرة القدم

2025-02-27 | 23:22
واندا نارا وماكسي لوبيز يقاضيان ماورو إيكاردي !!

باشرت واندا نارا خوض معركة أخرى ضد زوجها السابق ماورو إيكاردي

باشرت عارضة الأزياء الأرجنتينية وسيدة الأعمال واندا نارا، خوض معركة أخرى ضد زوجها السابق ماورو إيكاردي، لاعب فريق غلطة سراي التركي، وهذه المرة بالتعاون مع شريكها الأسبق، اللاعب ماكسي لوبيز.
وارتبطت واندا بلوبيز خلال فترة تواجده بالدوري الإيطالي، وتركته للارتباط بإيكاردي أثناء تواجدهما معا في إيطاليا، حيث مكث الثاني في منزل الاول لفترة، في واحدة من أشهر قصص الخيانة المدوية في كرة القدم الأوروبية.
وذكرت مجلة (MDZ) أن واندا رفعت دعوى جنائية بالتعاون مع لوبيز متهمة إيكاردي بالعنف الأسري، وادعت قيامه بالاعتداء على أحد أطفالهما خلال زواجهما، وقالت في الدعوى، إن إيكاردي قام بضرب طفلهما على رأسه أكثر من مرة في عدة مناسبات، وأنها أبلغت إحدى المؤسسات المعنية بالأمر.
وانفصلت واندا عن زوجها بعد اكتشافها لخيانته مع تشاينا سواريز خلال فترته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما قالت تقارير أن سبب الانفصال هو اكتشاف اللاعب لخيانة شريكته مع كيتا بالدي، لاعب برشلونة الإسباني الأسبق.
وذكرت مصادر صحفية أن إيكاردي سيعود إلى مدينة ميلانو الإيطالية، برفقة المحامية فاليريا دي فيليس، لحضور جلسة الاستماع الأولى للطلاق عن واندا، مع احتمال تواجد صديقته الجديدة تشاينا سواريز معه.




واندا نارا وماكسي لوبيز يقاضيان ماورو إيكاردي !!

رياضة

كرة القدم

واندا نارا

ماورو إيكاردي

غلطة سراي

ماكسي لوبيز

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