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جيرارد بيكيه يقدم اقتراحاً ثورياً لمعالجة التعادل السلبي

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جيرارد بيكيه يقدم اقتراحاً ثورياً لمعالجة التعادل السلبي
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كرة القدم

2025-02-27 | 23:35
جيرارد بيكيه يقدم اقتراحاً ثورياً لمعالجة التعادل السلبي

يعتقد البعض أن جيرارد بيكيه ثوري في نظرته الى كرة القدم

يعتقد البعض أن جيرارد بيكيه ثوري في نظرته الى كرة القدم، وأن "دوري الملوك" هو انعكاس لالتزام لاعب برشلونة السابق بـ"تغيير" رياضة تواجه صعوبة في جذب الشباب لمدة 90 دقيقة.
جاءت فكرته الأخيرة في بودكاست إيكر كاسياس الجديد، حين أوضح بيكيه قائلا "لا يمكن أن تذهب إلى ملعب كرة قدم وتنفق 100 يورو أو 200 يورو أو 300 يورو وتنتهي المباراة (0-0)".
وأضاف "هناك شيء يحتاج إلى التغيير، وأحد الاقتراحات التي يجب مراعاتها هو أنه إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي، لا يحصل أي من الفريقين على أي نقطة ... ثم تبدأ المباراة في الدقيقة 70".





جيرارد بيكيه يقدم اقتراحاً ثورياً لمعالجة التعادل السلبي

رياضة

كرة القدم

جيرارد بيكيه

برشلونة

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