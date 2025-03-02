فيديو - جماهير ريال مدريد لم تتقبل الهزيمة .. تخليتم عن الليغا؟

▫ "¡Han tirado la liga!".



Pitos y abucheos al Real Madrid en su salida del Benito Villamarín.



🔗 https://t.co/6S5gVX9aGK 🔗 pic.twitter.com/c7A3RvvRHF — ElDesmarque (@eldesmarque) March 1, 2025

لم تتقبل بعض جماهير ريال مدريد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام مضيفه ريال بيتيس مساء أمس السبت (1-2) في الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.وأطلق بعض المشجعين صافرات الاستهجان أثناء تحرك الحافلة التي تُقلّ الفريق خارج الملعب بعد المباراة، وهتف البعض الآخر "تخليتم عن الليغا"، في إشارة الى تراجع الفريق الى المركز الثالث خلف أتليتكو مدريد وبرشلونة في الترتيب، قبل 12 جولة على ختام البطولة.فقد توقف رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة، بالتساوي مع برشلونة الوصيف الذي يلعب الليلة مع ضيفه ريال سوسييداد لاستعادة الصدارة التي اعتلاها أتلتيكو مدريد بفوزه ليل امس السبت على أتلتيك بلباو بهدف دون رد.