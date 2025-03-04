فابيو كابيلو يُحذر ريال مدريد من غريمه أتلتيكو مدريد

دييغو سيميوني دائما ما يستعد لمبارياته بشكل جيد

اعترف فابيو كابيلو، مدرب ريال مدريد السابق، فيما يتعلق بالديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الذي يقام اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو، بأن "عادة" ريال مدريد تساعده، لكن دييغو سيميوني دائما ما يستعد لمبارياته بشكل جيد.

وقال كابلو "سيكون الأمر صعبا على كلا الفريقين، كما هو الحال دائما، فالديربي لعبة مختلفة، وأعتقد أن عادات ريال مدريد في هذه المباريات تساعدهم ولاعبيهم على الحصول على جودة مختلفة، لكن (تشولو) يستعد للمباريات بشكل جيد للغاية وسيكون من الصعب على ريال مدريد الفوز بهذه المباراة".

وقال كابيلو يوم أمس الاثنين في الحدث الذي تم فيه الكشف عن المرشحين لجوائز لوريوس في مدريد، أنه من الصعب المراهنة على أي من الفريقين.

ويواجه ريال مدريد غريمه وجاره أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام المباراة الأولى اليوم الثلاثاء في البرنابيو ومباراة الإياب في 12 آذار - مارس على أرض روخيبلانكوس.

وعن الدوري الإسباني، حيث تقدم برشلونة بفرق نقطة واحدة عن أتلتيكو وثلاث نقاط على ريال مدريد، مع تبقي اثنتي عشرة مباراة، قال كابيلو "الدوري في لحظة مثيرة للغاية، سواء بالنسبة لكرة القدم أو للجماهير، وكل مباراة مهمة، وأنا شخصيا أعتقد أن ريال مدريد سيفوز باللقب".







