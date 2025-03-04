ريال مدريد الأول في "نادي الـ500"

يستعدّ ملعب سانتياغو برنابيو لاستضافة الديربي المدريدي الأوروبي الحار

يستعدّ ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية، لاستضافة مباراة الديربي المدريدي الأوروبي الحار، عندما يواجه ريال مدريد ضيفه أتلتيكو مدريد مساء اليوم الثلاثاء.

وستكون هذه المباراة الرقم 500 لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث يواصل رجال المدرب كارلو أنشيلوتي سعيهم لتعزيز رقمهم القياسي في عدد الألقاب الخمسة عشر.

وأصبح "لوس بلانكوس" أول نادٍ يصل إلى رقم 500 مباراة في أعرق مسابقة للأندية في كرة القدم الأوروبية، وفي مشواره هذا فاز الريال في 301 مباراة، وتعادل في 85 مباراة وخسر في 113 مباراة في 499 مباراة خاضها حتى الآن.

ويأتي خلف ريال مدريد في الترتيب التاريخي في كأس أوروبا - دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ الالماني برصيد 404 مباراة ثم برشلونة الاسباني (357)، يوفنتوس الايطالي (311) وبنفيكا البرتغالي (302).

ويبقى ريال مدريد "ملك أوروبا" بخمسة عشر لقباً، يليه ميلان الايطالي (7)، ثم بايرن ميونيخ وليفربول الانجليزي (6)، وبرشلونة (5) وأياكس الهولندي (4).









