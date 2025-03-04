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فيديو - كاميرا ترصد جاك جريليش مخموراً خارج حانة

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فيديو - كاميرا ترصد جاك جريليش مخموراً خارج حانة
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كرة القدم

2025-03-04 | 02:21
فيديو - كاميرا ترصد جاك جريليش مخموراً خارج حانة

شوهد جاك جريليش وهو يغادر حانة في نيوكاسل

شوهد جاك جريليش وهو يغادر حانة في نيوكاسل، بعد يوم واحد من مشاركته في المباراة التي انتهت الى فوز فريقه مانشستر سيتي ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي على بليموث أرجايل.
وعاد اللاعب الإنجليزي إلى تشكيلة المدرب بيب غوارديولا الأساسية في مباراة الدور الخامس خلال موسم صعب، شارك فيه في 14 مباراة فقط كأساسي في جميع المسابقات، حيث شكك بيب علناً في لياقة جاك البدنية.
وفي أعقاب انتصار يوم السبت، استغل جريليش الفرصة للاحتفال وقضاء بعض الوقت في نادي نورث بيديك الاجتماعي بالقرب من سندرلاند.
ومع بقاء ستة أيام على المباراة التالية لناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتنجهام فورست بعد ظهر يوم السبت، قضى جريليش في وقت سابق بعد الظهر في حانة لورد نيلسون في مانشستر، حيث التقط صوراً مع السكان المحليين والمشجعين.
ثم زار جريليش، اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً حانة إيرلندية، وتم التقاط صورة للنجم وهو يغادر المكان في حالة يرثى لها ويحمل زجاجة خمر، وحرص على السير إلى سيارته التي كانت تنتظره وهو مطأطأ الرأس ويرتدي سترة رمادية بقلنسوة رمادية وبنطال جينز ممزق.



فيديو - كاميرا ترصد جاك جريليش مخموراً خارج حانة

رياضة

كرة القدم

جاك جريليش

مانشستر سيتي

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