فيديو - كاميرا ترصد جاك جريليش مخموراً خارج حانة

Jack Grealish leaves Newcastle pub looking unsteady pic.twitter.com/8H86Ae721f — Mail Sport (@MailSport) March 3, 2025

شوهد جاك جريليش وهو يغادر حانة في نيوكاسل، بعد يوم واحد من مشاركته في المباراة التي انتهت الى فوز فريقه مانشستر سيتي ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي على بليموث أرجايل.وعاد اللاعب الإنجليزي إلى تشكيلة المدرب بيب غوارديولا الأساسية في مباراة الدور الخامس خلال موسم صعب، شارك فيه في 14 مباراة فقط كأساسي في جميع المسابقات، حيث شكك بيب علناً في لياقة جاك البدنية.وفي أعقاب انتصار يوم السبت، استغل جريليش الفرصة للاحتفال وقضاء بعض الوقت في نادي نورث بيديك الاجتماعي بالقرب من سندرلاند.ومع بقاء ستة أيام على المباراة التالية لناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتنجهام فورست بعد ظهر يوم السبت، قضى جريليش في وقت سابق بعد الظهر في حانة لورد نيلسون في مانشستر، حيث التقط صوراً مع السكان المحليين والمشجعين.ثم زار جريليش، اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً حانة إيرلندية، وتم التقاط صورة للنجم وهو يغادر المكان في حالة يرثى لها ويحمل زجاجة خمر، وحرص على السير إلى سيارته التي كانت تنتظره وهو مطأطأ الرأس ويرتدي سترة رمادية بقلنسوة رمادية وبنطال جينز ممزق.