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أرسنال يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

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أرسنال يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
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كرة القدم

2025-03-05 | 01:56
أرسنال يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

سجّل رجال المدرّب ميكيل أرتيتا سبعة أهداف في شباك مضيفهم الهولندي

لم يظهر أرسنال الانجليزي أي علامات على افتقاده لمهاجم صريح عندما دخل تاريخ دوري أبطال أوروبا من خلال تحطيمه لمضيفه بي إس إيندهوفن الهولندي ليلة امس الثلاثاء.

وسجّل رجال المدرّب ميكيل أرتيتا سبعة أهداف في شباك مضيفهم الهولندي في ذهاب دور الـ16، وهو الفوز (7-1) الذي جعل "المدفعجيّة" أوّل فريق يسجّل هذا العدد من الأهداف خارج أرضه في تاريخ دوري الأبطال في مباراة ضمن مرحلة خروج المغلوب.

وسجل كل من يوريان تيمبر وإيثان نوانيري وميكل ميرينو ومارتن أوديجارد ولياندرو تروسارد وريكاردو كالافيوري أهداف مباراة الذهاب.

كما حقق أرسنال رقماً قياسياً آخر ليلة الثلاثاء، حيث صنع مايلز لويس سكيلي هدفاً لإيثان نوانيري، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها مراهقان إنجليزيان في تسجيل هدف في دوري الأبطال.

وسيلتقي "المدفعجية" مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراتهم المقبلة، تليها مباراة الإياب أمام إيندهوفن في 12 آذار - مارس المقبل.

 

أرسنال يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

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