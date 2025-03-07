الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

المدّعي العام يرفض الحُكم ويطالب بإعادة محاكمة روبياليس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المدّعي العام يرفض الحُكم ويطالب بإعادة محاكمة روبياليس
A-
A+

كرة القدم

2025-03-07 | 02:21
المدّعي العام يرفض الحُكم ويطالب بإعادة محاكمة روبياليس

استأنف مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الوطنية الحكم،

استأنف مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الوطنية الحكم، الذي أدين بموجبه الرئيس السابق للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بتهمة الاعتداء الجنسي وغرامة قدرها 10,800 يورو، لتقبيل اللاعبة جينيفر هيرموسو، وطلب إعادة محاكمة المحاكمة.
وطلبت نائبة المدعي العام، مارتا دورانتيس، في استئنافها، إعلان بطلان المحاكمة بحق كل من روبياليس والمتهمين الثلاثة الآخرين، وتكرارها مرة أخرى، بحيث يتم قبول الأدلة التي "رفضت لها دون مبرر"، وكذلك طرح الأسئلة التي "رفضها القاضي الجنائي المركزي" خوسيه مانويل فرنانديز برييتو دون مبرر.  وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية، قد طلب عقوبة إجمالية بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر على روبياليس، منها عام واحد لجريمة الاعتداء الجنسي، وسنة ونصف أخرى بتهمة الإكراه.
بالنسبة لهذه الجريمة الجنائية الأخيرة، طلبت دورانتيس سنة و ستة أشهر للمتهمين الثلاثة الآخرين، المدرب السابق لفريق السيدات خورخي فيلدا والموظفين السابقين ألبرت لوك وروبين ريفيرا.
وذكر مكتب المدعي العام في استئنافه أن "القاضي أظهر طوال الجلسة سلوكا يعرض على الأقل مظهر الحياد"، وأضاف "لم يضمن القاضي أن المحاكمة ستجري في أفضل الظروف التواصلية، مع بصمة من الصفاء والتوازن التي كانت ضرورية".
وعلاوة على ذلك، أسف المدعي العام أيضا لـ"الإذن المستمر" من القاضي "بموقف من جانب الدفاع والمتهم بإجراء محادثة مستمرة بين بعضهم البعض، بالإضافة إلى الضحك والإيماءات المختلفة، ما جعل الاستجواب في مناسبات عديدة لا يطاق بسبب اتهامات الشهود، بما في ذلك اتهامات الضحية نفسها".
كما ذكر في كتاباته أنه "كان عليه أن يتحمل برزانة عدم تحذير القاضي، فيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها دفاع فيلدا وريفيرا والتي تتجاوز بوضوح حق الدفاع".



المدّعي العام يرفض الحُكم ويطالب بإعادة محاكمة روبياليس

رياضة

كرة القدم

لويس روبياليس

جينيفر هيرموسو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
برشلونة الوحيد الذي لم يخسر في العام 2025
سرقة منزل أليكساندر إيزاك فما علاقة العائلة؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - امرأة تضرب شريكها في ملعب كرة القدم بسبب "الخيانة"
02:31

فيديو - امرأة تضرب شريكها في ملعب كرة القدم بسبب "الخيانة"

واحدة من أفضل اللحظات في تاريخ دوري الهواة (صنداي ليغ)

02:31

فيديو - امرأة تضرب شريكها في ملعب كرة القدم بسبب "الخيانة"

واحدة من أفضل اللحظات في تاريخ دوري الهواة (صنداي ليغ)

باع بطاقة لامين يامال ... فتغيّرت حياته
02:28

باع بطاقة لامين يامال ... فتغيّرت حياته

قد تبدو بطاقات التداول الرياضي هواية سخيفة بالنسبة للبعض

02:28

باع بطاقة لامين يامال ... فتغيّرت حياته

قد تبدو بطاقات التداول الرياضي هواية سخيفة بالنسبة للبعض

فيديو - لم يسبق لمدرب أن ارتدى ملابس كهذه
02:26

فيديو - لم يسبق لمدرب أن ارتدى ملابس كهذه

كانت الأناقة عنواناً صارخاً للمباراة ضمن كأس ليبرتادوريس

02:26

فيديو - لم يسبق لمدرب أن ارتدى ملابس كهذه

كانت الأناقة عنواناً صارخاً للمباراة ضمن كأس ليبرتادوريس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025