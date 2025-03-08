الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ريال مدريد وبرشلونة بين الأندية الخمسة الأولى في أوروبا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ريال مدريد وبرشلونة بين الأندية الخمسة الأولى في أوروبا
A-
A+

كرة القدم

2025-03-08 | 04:52
ريال مدريد وبرشلونة بين الأندية الخمسة الأولى في أوروبا

ليس من المستغرب أن يكون ريال مدريد وبرشلونة من بين أولى الاندية في أوروبا

ليس من المستغرب أن يكون ريال مدريد وبرشلونة من بين أولى الاندية في أوروبا، عندما يتعلق الأمر بإجمالي فواتير الأجور في كل ناد.
منذ المراحل الأخيرة من رئاسة جوزيب ماريا بارتوميو في برشلونة، كانت فاتورة الأجور مشكلة، واتسمت فترة جوان لابورتا بمحاولة موازنة هذه الفاتورة مقابل حدّ الرواتب، مع الحفاظ على قدرة النادي التنافسيّة.
ففي بعض السنوات، تجاوزت فاتورة أجور برشلونة 700 مليون يورو، وكانت مسؤولة عن أكثر من 70٪ من مصاريف النادي.
وعلى الرغم ذلك، تمكن برشلونة في السنوات الأخيرة من خفض هذا الرقم ببطء، ففي الموسم الماضي بلغت قيمة أجور لاعبي النادي 476 مليون يورو، بالاستناد إلى تقرير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمّا ريال مدريد فتفوق على غريمه بـ29 مليون يورو إضافي، وبلغت قيمة رواتب لاعبيه 505 مليون يورو.
جاءت هذه الأرقام مرفقة بتحذير من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي أشار إلى أنّ بعض الاندية في الأقسام العليا من الدوري الإسباني تنفق الكثير على الأجور، فيما  تمثل الأجور في بلجيكا وتركيا 86٪ و88٪ من الإنفاق على حجم المبيعات، بينما تبلغ النسبة في اليونان 98٪.
كذلك، أبلغت أربعة أندية عن خسائر تشغيلية تزيد عن 50 مليون يورو خلال موسم 2023-24، بما في ذلك باريس سان جيرمان، الذي ينفق على الأجور أكثر من أيّ نادٍ آخر، بالإضافة إلى تشيلسي وأياكس وأولمبيك ليون.
من ناحية أخرى، كان ريال مدريد من بين الأندية الثمانية التي سجلت أرباحاً تشغيلية تزيد عن 50 مليون يورو، إلى جانب مانشستر يونايتد وأرسنال.
ومع نشر هذه الأرقام، كان قد وصل داني أولمو وباو فيكتور وكيليان مبابي وإندريك فيليبي إلى الدوري الإسباني، ومن المرجح أن يساهم راتب الفرنسي في زيادة كبيرة العام المقبل.
في المقابل، يأمل برشلونة في تقليص إجمالي رواتب لاعبيه مرة أخرى، لكنّه قدّم العديد من العقود الجديدة لرونالد أراوخو وبيدري وجافي.




ريال مدريد وبرشلونة بين الأندية الخمسة الأولى في أوروبا

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الرئيس ترامب يستقبل إنفانتينو ويفخر بالإثارة ضد كندا والمكسيك
فيديو - تحدي بين لاعبي مانشستر سيتي حول المشروبات الرمضانية

اقرأ ايضا في كرة القدم

"كيد ميسي" يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه
05:28

"كيد ميسي" يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه

يقاتل "الشياطين الحمر" يائسين للاحتفاظ بـ"جوهرة" فريق الشباب

05:28

"كيد ميسي" يُطارده الكبار ويُناضل مانشستر يونايتد لإبقائه

يقاتل "الشياطين الحمر" يائسين للاحتفاظ بـ"جوهرة" فريق الشباب

إندريك ينشر صور تُحرج زوجته بخطأ غريب
05:27

إندريك ينشر صور تُحرج زوجته بخطأ غريب

تسبب لاعب ريال مدريد بموقف محرج لنفسه ولزوجته

05:27

إندريك ينشر صور تُحرج زوجته بخطأ غريب

تسبب لاعب ريال مدريد بموقف محرج لنفسه ولزوجته

فيديو - الرئيس ترامب يستقبل إنفانتينو ويفخر بالإثارة ضد كندا والمكسيك
04:53

فيديو - الرئيس ترامب يستقبل إنفانتينو ويفخر بالإثارة ضد كندا والمكسيك

أنشأ الرئيس دونالد ترامب فريق عمل في البيت الأبيض لكأس العالم 2026

04:53

فيديو - الرئيس ترامب يستقبل إنفانتينو ويفخر بالإثارة ضد كندا والمكسيك

أنشأ الرئيس دونالد ترامب فريق عمل في البيت الأبيض لكأس العالم 2026

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025